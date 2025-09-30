Atelier Ostéopathie: Anatomie, auto palpation et auto-soins

533 Rue Ontario E

Montréal, QC H2L 1N8, Canada

Présentiel membre
free

Apporter une couverture fine si vous le souhaitez!


Un repas vous est offert spécial membre!


Nous vous remercions de nous prévenir 24h à 48h à l'avance de tout désistement afin de nous éviter des coûts non nécessaire pour notre organisme (repas offert par Vivre 100 Fibromes).

Présentiel non-membre
free

Apporter une couverture fine si vous le souhaitez!


Nous vous remercions de nous prévenir 24h à 48h à l'avance de tout désistement afin de nous éviter des coûts non nécessaire pour notre organisme (repas offert par Vivre 100 Fibromes).

Virtuel membre
free

Installez vous confortablement chez vous dans un endroit calme pour la partie auto massage.



Virtuel non membre
free

Installez vous confortablement chez vous dans un endroit calme pour la partie auto massage.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing