ATELIER | À la découverte du bonsaï

*Taxes incluses





Une initiation ludique et adaptée pour créer son tout premier bonsaï.

Samedi 4 juillet (15 h à 16 h)

Ce qui est inclus dans votre atelier (30 $ + taxes) :

🌳 Votre propre arbre à travailler et à rapporter à la maison.

🪴 Tout le matériel complet : un pot en céramique fait à la main, les amendements nécessaires et un guide d'entretien détaillé.

(Note : La présence d'un adulte accompagnateur est requise. L'adulte et l'enfant doivent avoir leur billet d'accès journalier au Jardin)





⚠️ IMPORTANT – Accès au Jardin : Le billet pour l'atelier donne accès uniquement à l'activité pratique. Pour visiter l'exposition de bonsaïs et 20 jardins thématiques le reste de la journée, vous devez obligatoirement ajouter un billet d'accès journalier au JDAS (ou posséder votre carte de membre) lors de votre commande.