Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe

Organisé par

Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe

À propos de cet événement

ATELIER | À la découverte du bonsaï

3211 Rue Sicotte

Saint-Hyacinthe, QC J2S 3T5, Canada

ATELIER ENFANT (6 à 12 ans) | Samedi 4 juillet, 15 h - 16 h
34,50 $

*Taxes incluses


Une initiation ludique et adaptée pour créer son tout premier bonsaï.

Samedi 4 juillet (15 h à 16 h)

Ce qui est inclus dans votre atelier (30 $ + taxes) :

  • 🌳 Votre propre arbre à travailler et à rapporter à la maison.
  • 🪴 Tout le matériel complet : un pot en céramique fait à la main, les amendements nécessaires et un guide d'entretien détaillé.

(Note : La présence d'un adulte accompagnateur est requise. L'adulte et l'enfant doivent avoir leur billet d'accès journalier au Jardin)


⚠️ IMPORTANT – Accès au Jardin : Le billet pour l'atelier donne accès uniquement à l'activité pratique. Pour visiter l'exposition de bonsaïs et 20 jardins thématiques le reste de la journée, vous devez obligatoirement ajouter un billet d'accès journalier au JDAS (ou posséder votre carte de membre) lors de votre commande.

ATELIER ADULTE (12 ans +) | Dimanche 5 juillet, 11h - 12h
34,50 $

*Taxes incluses


Découvrez les bases essentielles de la taille, du rempotage et de la mise en forme pour débuter votre collection.

Dimanche 5 juillet (11 h à 12 h)

Ce qui est inclus dans votre atelier (30 $ + taxes) :

  • 🌳 Votre propre arbre à travailler et à rapporter à la maison.
  • 🪴 Tout le matériel complet : un pot en céramique fait à la main, les amendements nécessaires et un guide d'entretien détaillé.

⚠️ IMPORTANT – Accès au Jardin : Le billet pour l'atelier donne accès uniquement à l'activité pratique. Pour visiter l'exposition de bonsaïs et plus de 20 jardins thématiques le reste de la journée, vous devez obligatoirement ajouter un billet d'accès journalier au JDAS (ou posséder votre carte de membre) lors de votre commande.

Billet SÉNIOR (65 ans et +) - ACCÈS JOURNALIER
16,04 $

*Taxes incluses


IMPORTANT


Validité et accès :


Date : Ce billet d'accès au Jardin est valide EXCLUSIVEMENT pour la journée de l'ATELIER | À la découverte du bonsaï sélectionné.

  • Inclusion : Il vous donne un accès complet au JDAS ainsi qu'à la salle d'exposition de bonsaïs.
  • Rappel : Le billet d'atelier acheté séparément donne uniquement accès à l'activité pratique ; ce billet d'accès régulier (ou votre carte de membre valide) est donc obligatoire pour visiter le reste du site.
  • CE BILLET N’EST PAS ÉCHANGEABLE NI REMBOURSABLE.
Billet ADULTE (16 ans et +) - ACCÈS JOURNALIER
18,98 $

*Taxes incluses


IMPORTANT


Validité et accès :


Date : Ce billet d'accès au Jardin est valide EXCLUSIVEMENT pour la journée de l'ATELIER | À la découverte du bonsaï sélectionné.

  • Inclusion : Il vous donne un accès complet au JDAS ainsi qu'à la salle d'exposition de bonsaïs.
  • Rappel : Le billet d'atelier acheté séparément donne uniquement accès à l'activité pratique ; ce billet d'accès régulier (ou votre carte de membre valide) est donc obligatoire pour visiter le reste du site.
  • CE BILLET N’EST PAS ÉCHANGEABLE NI REMBOURSABLE.
Billet ÉTUDIANT·E - ACCÈS JOURNALIER
8,91 $

*Taxes incluses


IMPORTANT


Validité et accès :


Date : Ce billet d'accès au Jardin est valide EXCLUSIVEMENT pour la journée de l'ATELIER | À la découverte du bonsaï sélectionné.

  • Inclusion : Il vous donne un accès complet au JDAS ainsi qu'à la salle d'exposition de bonsaïs.
  • Rappel : Le billet d'atelier acheté séparément donne uniquement accès à l'activité pratique ; ce billet d'accès régulier (ou votre carte de membre valide) est donc obligatoire pour visiter le reste du site.
  • CE BILLET N’EST PAS ÉCHANGEABLE NI REMBOURSABLE.
Billet ENFANT (6 à 15 ans) - ACCÈS JOURNALIER
7,48 $

*Taxes incluses


IMPORTANT


Validité et accès :


Date : Ce billet d'accès au Jardin est valide EXCLUSIVEMENT pour la journée de l'ATELIER | À la découverte du bonsaï sélectionné.

  • Inclusion : Il vous donne un accès complet au JDAS ainsi qu'à la salle d'exposition de bonsaïs.
  • Rappel : Le billet d'atelier acheté séparément donne uniquement accès à l'activité pratique ; ce billet d'accès régulier (ou votre carte de membre valide) est donc obligatoire pour visiter le reste du site.
  • CE BILLET N’EST PAS ÉCHANGEABLE NI REMBOURSABLE.
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