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À propos de cet événement
*Taxes incluses
Une initiation ludique et adaptée pour créer son tout premier bonsaï.
Samedi 4 juillet (15 h à 16 h)
Ce qui est inclus dans votre atelier (30 $ + taxes) :
(Note : La présence d'un adulte accompagnateur est requise. L'adulte et l'enfant doivent avoir leur billet d'accès journalier au Jardin)
⚠️ IMPORTANT – Accès au Jardin : Le billet pour l'atelier donne accès uniquement à l'activité pratique. Pour visiter l'exposition de bonsaïs et 20 jardins thématiques le reste de la journée, vous devez obligatoirement ajouter un billet d'accès journalier au JDAS (ou posséder votre carte de membre) lors de votre commande.
*Taxes incluses
Découvrez les bases essentielles de la taille, du rempotage et de la mise en forme pour débuter votre collection.
Dimanche 5 juillet (11 h à 12 h)
Ce qui est inclus dans votre atelier (30 $ + taxes) :
⚠️ IMPORTANT – Accès au Jardin : Le billet pour l'atelier donne accès uniquement à l'activité pratique. Pour visiter l'exposition de bonsaïs et plus de 20 jardins thématiques le reste de la journée, vous devez obligatoirement ajouter un billet d'accès journalier au JDAS (ou posséder votre carte de membre) lors de votre commande.
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Validité et accès :
Date : Ce billet d'accès au Jardin est valide EXCLUSIVEMENT pour la journée de l'ATELIER | À la découverte du bonsaï sélectionné.
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Date : Ce billet d'accès au Jardin est valide EXCLUSIVEMENT pour la journée de l'ATELIER | À la découverte du bonsaï sélectionné.
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