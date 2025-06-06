Atelier peinture sur verre - Juillet 2025

Laissez votre créativité étinceler! 🎨 Que vous soyez novice ou artiste chevronné, venez explorer la technique de peinture sur verre avec l’artiste Jade Cousineau! Vous transformerez un simple verre en petite œuvre d’art. Pour adultes, ados et enfants (avec parents). Activité gratuite, matériel inclus. ➡️ Places limitées: réservez vite votre place avant le 7 juillet!

Laissez votre créativité étinceler! 🎨 Que vous soyez novice ou artiste chevronné, venez explorer la technique de peinture sur verre avec l’artiste Jade Cousineau! Vous transformerez un simple verre en petite œuvre d’art. Pour adultes, ados et enfants (avec parents). Activité gratuite, matériel inclus. ➡️ Places limitées: réservez vite votre place avant le 7 juillet!

seeMoreDetailsMobile