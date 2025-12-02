Maison Philo

Organisé par

Maison Philo

À propos de cet événement

Atelier philo 16 janvier D'où vient le jugement éthique ?

1394 Ch Ste-Foy

Québec, QC G1S 2N6, Canada

Membre Maison Philo
Gratuit

Billet pour ceux qui ont une adhésion annuelle de la Maison Philo valide pour 2025-2026. Merci de votre soutien !



Admission générale
10 $

Au plaisir de philosopher avec vous & payable avec ce formulaire.


Non remboursable

Admission générale -Payable lors de l'évènement
Gratuit

Vous pourrez payer en argent comptant le soir de l'évènement !

Admission + devenir membre
25 $

Vous avez accès à l'atelier et vous devenez membre de la Maison Philo jusqu'au 31 mars 2026 !


Non remboursable

Billets liste d'attente
Gratuit

Vous serez contactés si une place se libère :)

Ajouter un don pour Maison Philo

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!