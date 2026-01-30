Maison Philo

Organisé par

Maison Philo

À propos de cet événement

Atelier philo sur la réussite

5727 Rue Saint-Louis

Lévis, QC G6V 4E2, Canada

Admission générale
10 $

Au plaisir de philosopher avec vous & payable avec ce formulaire. Non remboursable

Admission générale -Payable lors de l'événement
Gratuit

Vous pourrez payer en argent comptant le jour de l'évènement !

Membre Maison Philo
Gratuit

Billet pour ceux qui ont une adhésion annuelle de la Maison Philo valide pour 2025-2026. Merci de votre soutien !

Admission + devenir membre
25 $

Vous avez accès à l'atelier et vous devenez membre de la Maison Philo jusqu'au 31 mars 2026 !


Non remboursable

Ajouter un don pour Maison Philo

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!