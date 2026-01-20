Atelier philo sur le vivre-ensemble 5 février 💬

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À propos de cet événement
Québec, QC G2B 1E6
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Au plaisir de philosopher avec vous & payable avec ce formulaire. Non remboursable
Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.
Vous avez accès à l'atelier et vous devenez membre de la Maison Philo jusqu'au 31 mars 2027 !
Vous pourrez payer en argent comptant le soir de l'évènement !
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