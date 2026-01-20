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À propos de cet événement

Ventes fermées

Atelier philo sur le vivre-ensemble 5 février 💬

282 Rue Racine

Québec, QC G2B 1E6

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Admission générale
10 $

Au plaisir de philosopher avec vous & payable avec ce formulaire. Non remboursable

Admission membre
Gratuit

Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.

Admission + devenir membre
25 $

Vous avez accès à l'atelier et vous devenez membre de la Maison Philo jusqu'au 31 mars 2027 !

Admission générale -Payable lors de l'événement
Gratuit

Vous pourrez payer en argent comptant le soir de l'évènement !

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