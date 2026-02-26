Atelier Pysanka - Fabrication d’œufs de Pâques selon la tradition ukrainienne.

Organisé par
À propos de cet événement
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Participation à l’atelier avec la possibilité de créer deux pysanky. Du thé, du café et des douceurs vous seront offerts afin que vous puissiez passer un agréable moment avec nous.
Les enfants à partir de trois ans seront invités à participer à plusieurs activités créatives dans une salle voisine pendant que leurs parents se concentreront sur la décoration des pysanky.
Nos bénévoles prendront soin de vos enfants et leur offriront un bel espace créatif pour passer un moment agréable.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!