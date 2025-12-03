Atelier SayaCare – Wellness Day

Organisé par
À propos de cet événement
Commencez votre journée avec une expérience complète dédiée au soin, à la reconnexion et à la connaissance ✨.
De 09h30 à 11h30, laissez-vous porter par une session de sound healing, un moment de vibrations apaisantes pour relâcher les tensions accumulées, calmer le mental et revenir à vous-même dans la douceur 🌿.
Puis, de 11h45 à 12h45, prenez part à l’atelier Swab The World, une exploration essentielle de nos héritages, de la diversité génétique et de l’importance de la représentation des communautés racisées dans les banques de donneurs.
Un espace pour comprendre, poser des questions et renforcer notre pouvoir collectif.
Pour célébrer cette matinée : une carte-cadeau de 100 $ sera tirée parmi les participantes présentes 🎁✨.
Une matinée complète, entre soin, apprentissage et connexion, pensée pour vous mettre au centre.
Pour clôturer la journée, rejoignez un atelier essentiel animé par Vivre 100 Fibromes, spécialement pensé pour remettre la santé des femmes au centre de nos conversations, de 14h00 à 16h00. ✨
Un espace bienveillant pour comprendre en profondeur notre cycle menstruel, reconnaître les signaux importants que notre corps nous envoie, démystifier des pathologies comme les fibromes ou l’endométriose, et aborder l’hygiène féminine sans gêne, sans jugement et sans tabou.
C’est un moment de savoir, de reconnaissance et d’autodétermination pour repartir mieux informée, mieux outillée, et plus connectée à votre corps et à votre bien-être 🌿💛.
Une carte-cadeau de 100 $ sera tirée parmi les participantes présentes 🎁✨.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!