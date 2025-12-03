Atelier SayaCare – Wellness Day

Commencez votre journée avec une expérience complète dédiée au soin, à la reconnexion et à la connaissance ✨.





De 09h30 à 11h30, laissez-vous porter par une session de sound healing, un moment de vibrations apaisantes pour relâcher les tensions accumulées, calmer le mental et revenir à vous-même dans la douceur 🌿.





Puis, de 11h45 à 12h45, prenez part à l’atelier Swab The World, une exploration essentielle de nos héritages, de la diversité génétique et de l’importance de la représentation des communautés racisées dans les banques de donneurs.



Un espace pour comprendre, poser des questions et renforcer notre pouvoir collectif.





Pour célébrer cette matinée : une carte-cadeau de 100 $ sera tirée parmi les participantes présentes 🎁✨.





Une matinée complète, entre soin, apprentissage et connexion, pensée pour vous mettre au centre.