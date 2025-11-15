Atelier sur la culture des champignons

Prévente du billet adulte pour les 13 ans et plus.
** Rabais de 5$ sur le billet régulier
Chaque billet adulte est éligible au tirage d'une trousse de culture de chez Champignons Maison !
Billet prévente accessible pour les 6 à 12 ans.
** Rabais de 3$ sur le billet régulier
Billet adulte pour les 13 ans et plus.
Chaque billet adulte est éligible au tirage d'une trousse de culture de chez Champignons Maison !
Billet accessible pour les 6 à 12 ans.
Il s'agit d'un billet pour les 5 ans et moins.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing