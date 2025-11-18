Centre Oméga

Organisé par

Centre Oméga

À propos de cet événement

Atelier sur le passage du primaire vers le secondaire 2026

MATIN - 24 mars 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 24 mars 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 26 mars 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 26 mars 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 30 mars 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 30 mars 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.


MATIN - 13 avril 2026
Gratuit

EN PRIORITÉ: RÉSERVÉ AUX ÉCOLES AYANT PLUS QUE 3 GROUPES DE 6E ANNÉE.
Possibilité de faire jusqu'à 6 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 13 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



APRÈS-MIDI - 14 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 15 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 16 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 17 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 17 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 20 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 20 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.


MATIN - 21 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 23 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 24 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 24 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 27 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 27 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 29 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 30 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.


APRÈS-MIDI - 30 avril 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 1er mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 1er mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 5 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 7 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 11 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



APRÈS-MIDI - 11 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.



MATIN - 12 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 13 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 14 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 19 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 20 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.



MATIN - 21 mai 2026
Gratuit

EN PRIORITÉ: RÉSERVÉ AUX ÉCOLES AYANT PLUS QUE 3 GROUPES DE 6E ANNÉE.
Possibilité de faire jusqu'à 6 classes en AM.

MATIN - 25 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.

APRÈS-MIDI - 25 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.

MATIN - 26 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.

MATIN - 28 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.

APRÈS-MIDI - 28 mai 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.

MATIN - 2 juin 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.

MATIN - 4 juin 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.

MATIN - 5 juin 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 3 classes en AM.

APRÈS-MIDI - 5 juin 2026
Gratuit

Possibilité de faire jusqu'à 2 classes en PM.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!