Atelier sur le storytelling avec Élodie Marteau

Organisé par
À propos de cet événement
Cet atelier est réservé exclusivement aux membres des Conversations philanthropiques en culture.
🎟️ Info tarif : Dans une logique de tarification solidaire, ce tarif correspond au coût réel de l’inscription à la formation et s’adresse aux membres provenant d’organismes disposant de ressources financières plus importantes.
Cet atelier est réservé exclusivement aux membres des Conversations philanthropiques en culture.
🎟️ Info tarif : Dans une logique de tarification solidaire, ce tarif s’adresse aux membres provenant d’organismes disposant de ressources financières plus modestes.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!