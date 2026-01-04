Conversations philanthropiques en culture

Organisé par

Conversations philanthropiques en culture

À propos de cet événement

Atelier sur le storytelling avec Élodie Marteau

1210 R. Sherbrooke E

Montréal, QC H2L 1L9, Canada

Tarif solidaire (membre)
50 $

Cet atelier est réservé exclusivement aux membres des Conversations philanthropiques en culture.

  • Si ce n’est pas déjà fait, merci de prendre ou renouveler votre adhésion ici (15$), avant de réserver votre place pour l'atelier.
  • Si vous n’êtes pas certain·e de la validité de votre adhésion, écrivez-nous à [email protected] ou précisez-le en remplissant le formulaire.

🎟️ Info tarif : Dans une logique de tarification solidaire, ce tarif correspond au coût réel de l’inscription à la formation et s’adresse aux membres provenant d’organismes disposant de ressources financières plus importantes.

Tarif accessible (membre)
35 $

Cet atelier est réservé exclusivement aux membres des Conversations philanthropiques en culture.

  • Si ce n’est pas déjà fait, merci de prendre ou renouveler votre adhésion ici (15$), avant de réserver votre place pour l'atelier.
  • Si vous n’êtes pas certain·e de la validité de votre adhésion, écrivez-nous à [email protected] ou précisez-le en remplissant le formulaire.

🎟️ Info tarif : Dans une logique de tarification solidaire, ce tarif s’adresse aux membres provenant d’organismes disposant de ressources financières plus modestes.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!