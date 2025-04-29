Atelier - Vieillissement et stratégies d'adaptation

Thèmes abordés : Reconnaître le processus du vieillissement et la réalité des personnes aînées, comprendre le processus d’adaptation et les autres compétences et stratégies favorisant le vieillissement optimal et le maintien d’une bonne santé mentale et avoir une meilleure connaissance des outils pour soutenir les personnes aînées.

Thèmes abordés : Reconnaître le processus du vieillissement et la réalité des personnes aînées, comprendre le processus d’adaptation et les autres compétences et stratégies favorisant le vieillissement optimal et le maintien d’une bonne santé mentale et avoir une meilleure connaissance des outils pour soutenir les personnes aînées.

seeMoreDetailsMobile