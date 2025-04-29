Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal
Atelier - Vieillissement et stratégies d'adaptation
Carrefour des femmes de Saint-Léonard 8180
rue Collerette, local 3
Atelier en personne
CA$300
Thèmes abordés :
Reconnaître le processus du vieillissement et la réalité des personnes aînées, comprendre le processus d’adaptation et les autres compétences et stratégies favorisant le vieillissement optimal et le maintien d’une bonne santé mentale et avoir une meilleure connaissance des outils pour soutenir les personnes aînées.
