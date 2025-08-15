Ateliers de formation 2 · Rachel · Automne 2025

Les frais d'inscription à la formation sont non remboursables en raison des coûts liés à la prestation de la formation, tels que les honoraires des formateurs, les matériaux pédagogiques, location de salle, etc. Une fois le paiement effectué et l'inscription confirmée, aucun remboursement ne sera accordé, quelle que soit la raison de l'annulation ou de l'absence du participant. En cas d'annulation par l'organisateur ou en cas de force majeure, l'organisateur se réserve le droit de reporter la formation à une date ultérieure ou de proposer un remboursement intégral des frais d'inscription. Si un participant inscrit ne peut pas assister à la formation, il est possible de transférer son inscription à une autre personne sans frais supplémentaires, sous réserve d'une notification écrite à l'organisateur au moins 5 jours avant le début de la formation. En procédant à l'inscription et au paiement des frais d'inscription, les participants acceptent ces conditions de non-remboursement.