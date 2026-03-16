ATELIERS DE FORMATION – ENTRAÎNEUR(E)S

À propos de cet événement
Le 28 et 29 mars 2026
le 28 au bassin, le 29 à la Maison du loisir et du sport
En mode hybride pour le 29 mars!
Le prix inclut la TPS et la TVQ:
TPS: 817509672 RT0001
TVQ: 1203878164 TQ0001
Théorie: 23 avril, en soirée, en mode hybride.
Pratique: 27 juin, Alma.
Le prix inclut la TPS et la TVQ:
TPS: 817509672 RT0001
TVQ: 1203878164 TQ0001
16 mai
À Knowlton/Waterloo
Le prix inclut la TPS et la TVQ:
TPS: 817509672 RT0001
TVQ: 1203878164 TQ0001
5-6 décembre
Le prix inclut la TPS et la TVQ:
TPS: 817509672 RT0001
TVQ: 1203878164 TQ0001
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