Association Québécoise d'Aviron

Organisé par

Association Québécoise d'Aviron

À propos de cet événement

ATELIERS DE FORMATION – ENTRAÎNEUR(E)S

7665 Bd Lacordaire 5e étage

Montréal, QC H1S 2A7, Canada

Introduction à la compétition, entraîneur(e) – RCA WE-1
235,50 $

Le 28 et 29 mars 2026


le 28 au bassin, le 29 à la Maison du loisir et du sport


En mode hybride pour le 29 mars!


Le prix inclut la TPS et la TVQ:

TPS: 817509672 RT0001

TVQ: 1203878164 TQ0001




Intro. à la compétition – Entraîneur(e) RCA aviron de mer
235,50 $

Théorie: 23 avril, en soirée, en mode hybride.

Pratique: 27 juin, Alma.


Le prix inclut la TPS et la TVQ:

TPS: 817509672 RT0001

TVQ: 1203878164 TQ0001



Apprendre à ramer – Entraîneur(e)
120,75 $

16 mai


À Knowlton/Waterloo


Le prix inclut la TPS et la TVQ:

TPS: 817509672 RT0001

TVQ: 1203878164 TQ0001

Intro. à la compétition – Entraîneur(e) RCA WE-2
235,50 $

5-6 décembre


Le prix inclut la TPS et la TVQ:

TPS: 817509672 RT0001

TVQ: 1203878164 TQ0001

Ajouter un don pour Association Québécoise d'Aviron

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!