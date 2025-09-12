Ateliers de cheminement

Offert par
Se procurer une carte de membre, c’est poser un geste de confiance et de soutien envers l’organisme. C’est aussi affirmer son adhésion à la mission du Centre et le reconnaître comme un agent de transformation et d’amélioration des conditions de vie des femmes.
Vos privilèges en tant que membre :
Devenez membre et contribuez, vous aussi, à aider les femmes à s`aider elles-mêmes.
Mardi du 31 mars au 5 mai
De 13h15 à 16h15 ou de 18h00 à 21h00
Parce que nous avons besoin de douceur : des histoires pour nous bercer, des réflexions pour nous consoler, des visualisations pour nous apaiser, des méditations pour nous recentrer et des exercices doux pour calmer le corps. 6 rencontres pour prendre soin de soi, diminuer les pensées dérangeantes, se calmer et remplir notre cœur de douceur.
Lundi du 13 avril au 4 mai
De 13h15 à 16h15 ou de 18h00 à 21h00
Un atelier pour vous reconnecter à vous‑même : une invitation à écouter votre intuition et à nourrir votre douceur intérieure. Nous explorerons des outils simples et bienveillants pour favoriser l’harmonie, la joie et la sérénité. Révélons ensemble la force qui sommeille en vous, pour avancer vers votre épanouissement !
Mercredi du 15 avril au 20 mai
De 13h15 à 16h15 ou de 18h00 à 21h00
Un programme de 6 semaines dédié aux femmes qui souhaitent mieux comprendre et apprivoiser leurs émotions. Inspiré de la Thérapie Comportementale Dialectique (TCD), ce programme combine compétences pratiques et partage d’expériences. Des documents sont fournis pour soutenir l’apprentissage à domicile.
Jeudi du 16 avril au 21 mai, de 13h15 à 16h15
Cet atelier nous permettra de réfléchir à notre façon de communiquer et d’explorer différents moyens de nous exprimer : nos relations avec les autres, le pouvoir des mots, la gestion des conflits et les non‑dits. Grâce à des activités parfois ludiques, nous apprendrons à apprivoiser la communication dans le plaisir. Et comme s’exprimer, c’est aussi se révéler… cet espace deviendra un beau moment pour renforcer notre confiance en nous !
