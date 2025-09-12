Entr'elles Granby Inc

Offert par

Entr'elles Granby Inc

À propos de cette boutique

Ateliers de cheminement

Devenir membre item
Devenir membre
10 $

Se procurer une carte de membre, c’est poser un geste de confiance et de soutien envers l’organisme. C’est aussi affirmer son adhésion à la mission du Centre et le reconnaître comme un agent de transformation et d’amélioration des conditions de vie des femmes.


Vos privilèges en tant que membre :

  • Un accès privilégié à la programmation du Centre ;
  • La réception hebdomadaire de notre infolettre Elles’Informent, pour rester informée de nos diverses activités et des sujets d’actualité ;
  • Le privilège de participer aux ateliers de cheminement à moindre coût ;
  • L’accès à des rencontres individuelles pour un accompagnement personnalisé ;
  • Le droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle ;
  • La possibilité de siéger au conseil d’administration et de contribuer aux orientations du Centre.

Devenez membre et contribuez, vous aussi, à aider les femmes à s`aider elles-mêmes.

Bien-être et douceur dans mon quotidien (de jour ou de soir) item
Bien-être et douceur dans mon quotidien (de jour ou de soir)
25 $

Mardi du 31 mars au 5 mai

De 13h15 à 16h15 ou de 18h00 à 21h00

Parce que nous avons besoin de douceur : des histoires pour nous bercer, des réflexions pour nous consoler, des visualisations pour nous apaiser, des méditations pour nous recentrer et des exercices doux pour calmer le corps. 6 rencontres pour prendre soin de soi, diminuer les pensées dérangeantes, se calmer et remplir notre cœur de douceur.

Ma petite voix mon guide intérieur (de jour ou de soir) item
Ma petite voix mon guide intérieur (de jour ou de soir)
25 $

Lundi du 13 avril au 4 mai

De 13h15 à 16h15 ou de 18h00 à 21h00

Un atelier pour vous reconnecter à vous‑même : une invitation à écouter votre intuition et à nourrir votre douceur intérieure. Nous explorerons des outils simples et bienveillants pour favoriser l’harmonie, la joie et la sérénité. Révélons ensemble la force qui sommeille en vous, pour avancer vers votre épanouissement !

La régulation des émotions (de jour ou de soir) item
La régulation des émotions (de jour ou de soir)
25 $

Mercredi du 15 avril au 20 mai

De 13h15 à 16h15 ou de 18h00 à 21h00

Un programme de 6 semaines dédié aux femmes qui souhaitent mieux comprendre et apprivoiser leurs émotions. Inspiré de la Thérapie Comportementale Dialectique (TCD), ce programme combine compétences pratiques et partage d’expériences. Des documents sont fournis pour soutenir l’apprentissage à domicile.

Expression et communication (de jour) item
Expression et communication (de jour)
25 $

Jeudi du 16 avril au 21 mai, de 13h15 à 16h15

Cet atelier nous permettra de réfléchir à notre façon de communiquer et d’explorer différents moyens de nous exprimer : nos relations avec les autres, le pouvoir des mots, la gestion des conflits et les non‑dits. Grâce à des activités parfois ludiques, nous apprendrons à apprivoiser la communication dans le plaisir. Et comme s’exprimer, c’est aussi se révéler… cet espace deviendra un beau moment pour renforcer notre confiance en nous !

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!