Se procurer une carte de membre, c’est poser un geste de confiance et de soutien envers l’organisme. C’est aussi affirmer son adhésion à la mission du Centre et le reconnaître comme un agent de transformation et d’amélioration des conditions de vie des femmes.





Vos privilèges en tant que membre :

Un accès privilégié à la programmation du Centre ;

La réception hebdomadaire de notre infolettre Elles’Informent, pour rester informée de nos diverses activités et des sujets d’actualité ;

Le privilège de participer aux ateliers de cheminement à moindre coût ;

L’accès à des rencontres individuelles pour un accompagnement personnalisé ;

Le droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle ;

La possibilité de siéger au conseil d’administration et de contribuer aux orientations du Centre.

Devenez membre et contribuez, vous aussi, à aider les femmes à s`aider elles-mêmes.