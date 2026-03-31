Carrefour de l'Industrie Bioalimentaire de l'Île de Montréal

Organisé par

Carrefour de l'Industrie Bioalimentaire de l'Île de Montréal

À propos de cet événement

Ateliers Des solutions pour réduire vos emballages (Conférence A)

En virtuel

1 : Le 8 mai 2026 à 9h00 Réglementation et emballage
28,74 $

- Les taxes sont comprises dans le prix du billet - numéro TPS : 893832410 RT0001 TVQ : 1023616676 TQ0001
- La plateforme paramètre un don par défaut si vous ne souhaitez pas faire de donation, modifiez le montant avant le paiement.

2 : Le 29 mai 2026 à 9h00 Réutilisation de l’emballage
28,74 $

- Les taxes sont comprises dans le prix du billet - numéro TPS : 893832410 RT0001 TVQ : 1023616676 TQ0001
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3: Le 12 juin 2026 à 9h00 Organiser vos opérations
28,74 $

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4 : Le 17 juin 2026 à 12h00 Atelier : adapter les solutions
28,74 $

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