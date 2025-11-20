Ateliers d’idéation sur l'intégration de l'agriculture urbaine dans le développement urbain et immobilier

Offert par
À propos de cette boutique
L’AU comme moteur social du développement d’un quartier
Cet atelier abordera la place de l’agriculture urbaine sociale (jardins communautaires et collectifs, fermes urbaines sociales et les potagers dans le développement d’un quartier. Comment et où l’intégrer, quels sont les enjeux, les impacts pour un quartier, etc. ?
Se tiendra le 24 février 2026, de 13h00 à 16h00.
L’AU dans l’immobilier
Cet atelier abordera l’inclusion de l’agriculture urbaine au sein d’un bâtiment, soit sous la forme de fermes urbaines ou de projets pour les résident(e)s, ou du quartier. Une visite des projets de l'Esplanade Cartier s’inscrit dans le cadre de cet atelier.
Se tiendra le 31 mars 2026, de 13h00 à 16h00
L’AU et les institutions dans le développement d'un quartier
Les institutions ou les espaces publics comme les écoles, les bibliothèques, les centres culturels, les parcs sont des lieux fédérateurs pouvant servir de moteur pour le développement ou le soutien d’initiatives en agriculture urbaine dans un quartier. Cet atelier abordera cet aspect spécifique dans le cadre d’un développement prévoyant une large part à des installations publiques.
Se tiendra le 21 avril 2026.
L’AU comme moteur économique du développement d'un quartier
Cet atelier abordera plus spécifiquement, l’inclusion des entreprises agricoles dans le cadre d’un développement de la ville et d’un quartier. Quels sont les enjeux urbanistiques, comment intégrer les entreprises agricoles, à quelle échelle, etc. ?
Se tiendra le 5 mai 2026, de 13h00 à 16h00
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!