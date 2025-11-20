Ateliers d’idéation sur l'intégration de l'agriculture urbaine dans le développement urbain et immobilier

L’AU comme moteur social du développement d’un quartier





Cet atelier abordera la place de l’agriculture urbaine sociale (jardins communautaires et collectifs, fermes urbaines sociales et les potagers dans le développement d’un quartier. Comment et où l’intégrer, quels sont les enjeux, les impacts pour un quartier, etc. ?





Se tiendra le 24 février 2026, de 13h00 à 16h00.