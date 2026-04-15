Ateliers du Champ Libre - Concevoir une serre 4 saisons - Niveau 1

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À propos de cet événement
Billet pour une personne, incluant une feuille résumée. Note : La présentation powerpoint ne sera pas partagée.
Billet pour une personne, incluant un cahier technique. Le cahier technique est un guide détaillant les notions des ateliers de niveau 1 et 2, avec tableaux, équations, graphiques et exemples concrets pour vous accompagner dans la conception de votre serre. Note : La présentation powerpoint ne sera pas partagée.
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