Communauté nourricière de Saint-Adrien

Organisé par

Communauté nourricière de Saint-Adrien

À propos de cet événement

Ateliers du Champ Libre - Concevoir une serre 4 saisons - Niveau 1

5638 Chemin St Rémi

Saint-Adrien, QC J0A 1C0, Canada

Participation à la formation
25 $

Billet pour une personne, incluant une feuille résumée. Note : La présentation powerpoint ne sera pas partagée.

Participation à la formation + Cahier technique
50 $

Billet pour une personne, incluant un cahier technique. Le cahier technique est un guide détaillant les notions des ateliers de niveau 1 et 2, avec tableaux, équations, graphiques et exemples concrets pour vous accompagner dans la conception de votre serre. Note : La présentation powerpoint ne sera pas partagée.

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