Ateliers du programme Dévelop'Action 2025-2026

Lors de cet atelier, les jeunes seront invités à réfléchir à l’influence que peuvent avoir les autres et les médias sur leurs comportements, leurs attitudes, leurs valeurs et leurs choix. À travers des discussions et des mises en situation, ils apprendront à reconnaître les influences négatives et à mettre en pratique des stratégies pour y résister. L’atelier permet d’explorer des façons de prendre des décisions réfléchies et éclairées face à des choix importants, en favorisant l’autonomie et le sens critique.
Cet atelier permet aux jeunes de mieux comprendre les pièges liés à l’utilisation d’Internet et de réfléchir aux différentes relations qu’ils entretiennent avec les écrans. À travers des échanges et des activités interactives, ils apprendront à prendre conscience des possibilités qu’offre la technologie, mais aussi de ses limites. L’atelier aborde également ce que signifie une utilisation problématique d’Internet, ainsi que les risques qui y sont associés. Enfin, les jeunes identifieront des moyens concrets pour adopter une utilisation plus saine et équilibrée de la technologie dans leur quotidien.
Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes au vapotage en leur permettant de mieux comprendre ce qu’est une cigarette électronique et ce qu’elle contient. À travers des discussions et des activités interactives, ils exploreront les risques associés au vapotage et vont démystifié certaines fausses croyances qui l’entourent. L’atelier aborde également les raisons pour lesquelles certaines personnes commencent et continuent de fumer, afin de favoriser une réflexion critique et éclairée sur les comportements liés à la consommation de nicotine.
Cet atelier permet aux jeunes de mieux comprendre certains mécanismes du cerveau, notamment la façon dont il réagit au plaisir et comment ce processus peut influencer le développement d’une dépendance. Ils exploreront les effets des drogues sur le cerveau, en particulier sur la production de substances naturelles essentielles. À travers des discussions et des réflexions, les jeunes vont découvrir également des alternatives plus saines à la consommation, favorisant ainsi une meilleure compréhension des enjeux liés à la dépendance et à la santé mentale.
Cet atelier permet aux jeunes de découvrir les bases d’une communication efficace et respectueuse. Ils apprendront à mieux maîtriser les éléments clés d’une bonne communication, tout en reconnaissant leur propre style de gestion des conflits. À travers des échanges et des mises en situation, les jeunes vont également identifier les étapes essentielles pour résoudre un problème de manière constructive, favorisant ainsi des relations plus harmonieuses et une meilleure compréhension mutuelle.
Cet atelier permet aux jeunes de démystifier certaines croyances entourant la consommation d’alcool et d’être mieux informés sur les risques qui y sont associés. Ils apprendront à reconnaître les signes d’une consommation problématique et exploreront des stratégies pour consommer de façon plus sécuritaire lorsqu’ils font ce choix. L’atelier ouvre également la réflexion sur des alternatives à la consommation d’alcool, favorisant une approche plus consciente et équilibrée face à cette réalité.
Cet atelier permet aux jeunes de démystifier certaines croyances entourant la consommation de cannabis, en leur offrant une information claire et nuancée. Ils pourront mieux comprendre les risques liés à cette substance, tant sur le plan physique que psychologique. L’atelier aborde également les différentes lois encadrant la légalisation du cannabis, afin d’aider les jeunes à mieux saisir les responsabilités et les limites associées à son usage.
Cet atelier permet aux jeunes de mieux distinguer la différence entre le stress et l’anxiété, deux réactions souvent confondues mais aux mécanismes distincts. Ils exploreront comment leurs pensées influencent leurs émotions et leurs comportements dans des situations stressantes. À travers des exercices pratiques, les jeunes découvriront des stratégies pour mieux contrôler leurs pensées et gérer leurs émotions, telles que la mentalisation et l’utilisation de pensées alternatives, favorisant ainsi un meilleur équilibre émotionnel au quotidien.
Cet atelier permet aux jeunes de mieux comprendre les risques associés aux drogues fabriquées illégalement en laboratoire, en mettant en lumière leurs effets potentiellement graves sur la santé. Ils exploreront le cycle de la dépendance pour mieux saisir comment celui-ci peut s’installer progressivement chez une personne. Les jeunes apprendront également à reconnaître les signes d’une consommation problématique et seront invités à réfléchir aux facteurs personnels et sociaux qui peuvent influencer les comportements liés à la consommation. L’atelier favorise une prise de conscience et une réflexion critique sur les choix individuels.
Cet atelier permet aux jeunes de reconnaître leurs propres limites ainsi que celles des autres, dans le but de favoriser des relations plus respectueuses et équilibrées. Ils exploreront leur style d’affirmation et de communication, afin de mieux comprendre comment ils interagissent avec leur entourage. Enfin, l’atelier met en lumière les pièges qui nuisent à une communication saine, tout en identifiant les comportements facilitateurs qui permettent d’établir un dialogue constructif et bienveillant.
Cet atelier amène les jeunes à réfléchir à leur besoin de se conformer et à l’influence que cela peut avoir sur leurs choix et leurs comportements. Ils exploreront différentes alternatives à la consommation, tout en apprenant à prendre du recul pour faire des choix qui reflètent réellement qui ils sont. L’atelier permet également de mieux comprendre les facteurs qui influencent et façonnent le développement de l’identité, favorisant ainsi une meilleure connaissance de soi et une prise de décision plus authentique.
