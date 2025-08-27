Ateliers du programme Dévelop'Action 2025-2026

Lors de cet atelier, les jeunes seront invités à réfléchir à l’influence que peuvent avoir les autres et les médias sur leurs comportements, leurs attitudes, leurs valeurs et leurs choix. À travers des discussions et des mises en situation, ils apprendront à reconnaître les influences négatives et à mettre en pratique des stratégies pour y résister. L’atelier permet d’explorer des façons de prendre des décisions réfléchies et éclairées face à des choix importants, en favorisant l’autonomie et le sens critique.