Association Salsa Abitibi-Témiscamingue
Ateliers et Fiesta latina | Levée de fonds Festival 2026
76 Rue Cardinal Bégin E
Rouyn-Noranda, QC J9X 3G8, Canada
Adulte
CA$25
Ateliers - Souper spaghetti - Soirée dansante
Ateliers - Souper spaghetti - Soirée dansante
seeMoreDetailsMobile
add
Jeunesse 18 – 26 ans
CA$15
Ateliers - Souper spaghetti - Soirée dansante
Ateliers - Souper spaghetti - Soirée dansante
seeMoreDetailsMobile
add
Jeunesse 14 – 17 ans
CA$10
Ateliers - Souper spaghetti - Soirée dansante
Ateliers - Souper spaghetti - Soirée dansante
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout