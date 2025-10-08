Maison des Jeunes de Verchères

Maison des Jeunes de Verchères

Ateliers Herbo 🍃

41A Mnt Calixa-Lavallée

Verchères, QC J0L 2R0, Canada

Herbo | 23 novembre 2025
40 $

Atelier de confection de bombes de bain à l'argile

Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel


Vous repartez avec un plateau de 10 bombes à la maison + le savoir pour refaire la recette à la maison.

Herbo | 25 janvier 2026
40 $

Atelier de sels de bain aux huiles essentielles

Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel


Vous repartez avec 500g de sels de bain personnalisé + le savoir pour refaire la recette à la maison.

Herbo | 22 février 2026
40 $

Atelier de baumes et onguents

Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel


Vous repartez avec 2 onguents de 50ml + le savoir pour refaire la recette à la maison.

Herbo | 29 mars 2026
40 $

Atelier confection de sirop

Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel


Vous repartez avec 1 sirop de 100ml + le savoir pour refaire la recette à la maison.

Herbo | 26 avril 2026
40 $

Atelier confection de tisane

Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel


Vous repartez avec 1 sac de tisane contenant plusieurs portions + le savoir pour refaire la recette à la maison.

