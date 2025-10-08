Ateliers Herbo 🍃

Organisé par
À propos de cet événement
Atelier de confection de bombes de bain à l'argile
Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel
Vous repartez avec un plateau de 10 bombes à la maison + le savoir pour refaire la recette à la maison.
Atelier de sels de bain aux huiles essentielles
Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel
Vous repartez avec 500g de sels de bain personnalisé + le savoir pour refaire la recette à la maison.
Atelier de baumes et onguents
Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel
Vous repartez avec 2 onguents de 50ml + le savoir pour refaire la recette à la maison.
Atelier confection de sirop
Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel
Vous repartez avec 1 sirop de 100ml + le savoir pour refaire la recette à la maison.
Atelier confection de tisane
Inclus : 3h d'atelier théorique et pratique + matériel
Vous repartez avec 1 sac de tisane contenant plusieurs portions + le savoir pour refaire la recette à la maison.
