Ateliers Jeux de Mots 2026 (hiver)

1 BILLET PAR FAMILLE Venez découvrir des jeux/activités pour travailler les sons avec vos enfants. 2 intervenant(e)s seront sur place pour animer et vous accompagner à travers des jeux et des outils concrets pour entretenir la stimulation du langage pour les enfants de 0 à 12 ans.
1 BILLET PAR FAMILLE Venez découvrir l'importance de la lecture et l'importance de raconter. 2 intervenant(e)s seront sur place pour animer et vous accompagner à travers des jeux et des outils concrets pour entretenir la stimulation du langage pour les enfants de 0 à 12 ans.
1 BILLET PAR FAMILLE Venez découvrir comment stimuler le langage de vos enfants avec les situations du quotidien. 2 intervenant(e)s seront sur place pour animer et vous accompagner à travers des jeux et des outils concrets pour entretenir la stimulation du langage pour les enfants de 0 à 12 ans.
1 BILLET PAR FAMILLE Venez vous creuser les méninges tout en jouant et en apprenant. 2 intervenant(e)s seront sur place pour animer et vous accompagner à travers des jeux et des outils concrets pour entretenir la stimulation du langage pour les enfants de 0 à 12 ans.
1 BILLET PAR FAMILLE Venez enrichir votre vocabulaire à l'aide de jeux. 2 intervenant(e)s seront sur place pour animer et vous accompagner à travers des jeux et des outils concrets pour entretenir la stimulation du langage pour les enfants de 0 à 12 ans.
1 BILLET PAR FAMILLE Laisser vos enfants faire preuve d'imagination et de créativité. 2 intervenant(e)s seront sur place pour animer et vous accompagner à travers des jeux et des outils concrets pour entretenir la stimulation du langage pour les enfants de 0 à 12 ans.
