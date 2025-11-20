Centre Oméga

Ateliers Jeux de Mots 2026 (hiver)

1015 Bd du Curé-Labelle

Blainville, QC J7C 2M2, Canada

01- Jouer avec les sons (17 janvier)
5 $

1 BILLET PAR FAMILLE Venez découvrir des jeux/activités pour travailler les sons avec vos enfants. 2 intervenant(e)s seront sur place pour animer et vous accompagner à travers des jeux et des outils concrets pour entretenir la stimulation du langage pour les enfants de 0 à 12 ans.

02- Raconte-moi une histoire (24 janvier)
5 $

1 BILLET PAR FAMILLE Venez découvrir l'importance de la lecture et l'importance de raconter.

03- Au quotidien (31 janvier)
5 $

1 BILLET PAR FAMILLE Venez découvrir comment stimuler le langage de vos enfants avec les situations du quotidien.

04- Casse toi la tête (7 février)
5 $

1 BILLET PAR FAMILLE Venez vous creuser les méninges tout en jouant et en apprenant.

05- Le vocabulaire c'est amusant (14 février)
5 $

1 BILLET PAR FAMILLE Venez enrichir votre vocabulaire à l'aide de jeux.

06- Mon monde imaginaire (21 février)
5 $

1 BILLET PAR FAMILLE Laisser vos enfants faire preuve d'imagination et de créativité.

