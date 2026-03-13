Ateliers pour proches aidants et personnes vivant avec un trouble neurocognitif

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À propos de cet événement
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La carte de membre de la SARS est obligatoire pour avoir accès à tous nos ateliers, nos formations et nos cafés discussions. En devenant membre, vous participez aussi activement au déploiement de la mission de la Société, consistant à soutenir les personnes atteintes d’Alzheimer et leurs proches aidants, à informer et sensibiliser la population, ainsi qu’à encourager et appuyer la recherche sur la maladie. Vous faites une réelle différence !
Note : l'option "Aidez Zeffy à rester gratuit" est optionnelle. Si vous ne souhaitez pas y contribuer, choisissez Autre dans le menu déroulant et inscrivez zéro (0) sous contribution.
FORMATION POUR PROCHES AIDANTS - PRÉSENTIEL
LES MARDIS DU 21 AVRIL AU 9 JUIN DE 9H30 À MIDI : comprend 1 atelier par semaine d'une durée de 2 h 30, durant 8 semainesl. Les thèmes abordés sont les suivants :
Atelier 1 – La maladie
Atelier 2 – Les signes précurseurs et les spécialistes
Atelier 3 – Après le diagnostic et aspects juridiques
Atelier 4 – Les émotions et le deuil
Atelier 5 – La communication
Atelier 6 – Les comportements déroutants
Atelier 7 – Les services disponibles
Atelier 8 – La stimulation cognitive
Lieu : 1160, boul. Nobert, Longueuil
Note : l'option "Aidez Zeffy à rester gratuit" est optionnelle. Si vous ne souhaitez pas y contribuer, choisissez Autre dans le menu déroulant et inscrivez zéro (0) sous contribution.
FORMATION POUR PROCHES AIDANTS VIRTUEL
LES JEUDIS DU 23 AVRIL AU 11 JUIN DE 19H00 À 21H30:
comprend 1 atelier par semaine d'une durée de 2 h 30, durant 8 semaines. Les thèmes abordés sont les suivants :
Atelier 1 – La maladie
Atelier 2 – Les signes précurseurs et les spécialistes
Atelier 3 – Après le diagnostic et aspects juridiques
Atelier 4 – Les émotions et le deuil
Atelier 5 – La communication
Atelier 6 – Les comportements déroutants
Atelier 7 – Les services disponibles
Atelier 8 – La stimulation cognitive
Note : l'option "Aidez Zeffy à rester gratuit" est optionnelle. Si vous ne souhaitez pas y contribuer, choisissez Autre dans le menu déroulant et inscrivez zéro (0) sous contribution.
ATELIERS POUR PERSONNES VIVANT AVEC LA MALADIE
LES JEUDIS DU 23 AVRIL AU 11JUIN DE 9H30 À 11H30 :
comprend 1 atelier par semaine d'une durée de 2h, durant 8 semaines.
Ce groupe de soutien s’adresse aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif au stade initial de la maladie. Ces 8 rencontres offrent aux participants un lieu de partage afin de briser l’isolement et créer des liens de confiance significatifs. Le groupe est conçu spécifiquement pour permettre d’alimenter la stimulation cognitive au niveau social, en invitant les participants à échanger sur leur vécu et répondre aux besoins d'appartenance et de réalisation de soi.
Une salle est disponible pour les accompagnateurs.trices qui souhaiteront patienter sur place durant l'activité.
Lieu : 1160, boul. Nobert, Longueuil
*Lors de votre inscription, un membre de notre équipe vous contactera afin d'évaluer vos besoins et intérêts en lien avec cet atelier.
Note : l'option "Aidez Zeffy à rester gratuit" est optionnelle. Si vous ne souhaitez pas y contribuer, choisissez Autre dans le menu déroulant et inscrivez zéro (0) sous contribution.
LES JEUDIS DU 23 AVRIL AU 11JUIN DE 9H30 À 11H30 GRATUIT mais inscription et carte de membre requises
Vous prenez soin d'une personne qui vit avec un trouble neurocognitif ? Ces rencontres vous permettent de discuter avec des gens qui vivent une situation de proche aidance tout comme vous. Un.e conseiller.ère d’expérience est sur place pour communiquer de l’information sur certains sujets, selon les besoins exprimés par les participants.
Lieu : 1160, boul. Nobert, Longueuil
Note : l'option "Aidez Zeffy à rester gratuit" est optionnelle. Si vous ne souhaitez pas y contribuer, choisissez Autre dans le menu déroulant et inscrivez zéro (0) sous contribution.
LES MERCREDIS DU 22 AVRIL AU 10 JUIN DE 9H30 À 11H30 GRATUIT mais inscription et carte de membre requises
Vous prenez soin d'une personne qui vit avec un trouble neurocognitif ? Ces rencontres vous permettent de discuter avec des gens qui vivent une situation de proche aidance tout comme vous. Un.e conseiller.ère d’expérience est sur place pour communiquer de l’information sur certains sujets, selon les besoins exprimés par les participants.
Lieu : 1160, boul. Nobert, Longueuil
Note : l'option "Aidez Zeffy à rester gratuit" est optionnelle. Si vous ne souhaitez pas y contribuer, choisissez Autre dans le menu déroulant et inscrivez zéro (0) sous contribution.
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