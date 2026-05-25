Ateliers : semaine du 25 mai 2026

Organisé par
À propos de cet événement
C’est fou comme enlever des mauvaises herbes peut enlever du stress aussi. Curieux? Viens le découvrir avec nous!
Compétence(s) travaillé(s) : Le travail d'équipe
Écriture d'une histoire effrayante, construction d'un univers narratif et comment faire face au syndrome de la page blanche animé par stéphanie une participante!
Compétence(s) travaillé(s) : La créativité et l'expression de soi
Atelier 3 de 4
Thématique Les émotions
Venez explorer de façon créative les émotions en contexte relationnel (la peur de l'abandon, la colère, l'amour)
Compétence(s) travaillé(s) : Améliorer les relations
Nous mettons en place cet espace d’échange, de partage et d’entraide sans tabous et dans le respect, devant un bon breuvage! PS: tu peux aussi te tenir les mains occupées en faisant du Diamonds painting ou du tricot tout en jasant. *S'il fait beau nous serons à l'extérieur.
Compétence(s) travaillé(s) : L'écoute et la communication
Laisse parler ta créativité : viens fabriquer tes propres perles et créer des bijoux uniques.
Compétence(s) travaillé(s) : La patience et la créativité
Un atelier yoga guidé en vidéo pour apaiser ton corps et tes émotions.Le yoga, c’est plus qu’un étirement : c’est un outil puissant pour apaiser tes émotions.
Compétence(s) travaillé(s) : La pleine conscience
L’activité que tu veux est complète? Inscris‑toi ici, puis indique le nom de l'activité à l’étape suivante.
S’il y a des annulations, nous irons consulter cette liste d’attente pour inviter les personnes inscrites.
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