La Maison 100 Limites

Organisé par

La Maison 100 Limites

À propos de cet événement

Ateliers : semaine du 25 mai 2026

635 Boulevard des Laurentides

Laval, QC H7G 2V7, Canada

Lundi 13h30 : Désherbage sur la terrasse item
Lundi 13h30 : Désherbage sur la terrasse
Gratuit

C’est fou comme enlever des mauvaises herbes peut enlever du stress aussi. Curieux? Viens le découvrir avec nous!

Compétence(s) travaillé(s) : Le travail d'équipe

Lundi 18h30 : Écriture item
Lundi 18h30 : Écriture
Gratuit

Écriture d'une histoire effrayante, construction d'un univers narratif et comment faire face au syndrome de la page blanche animé par stéphanie une participante!

Compétence(s) travaillé(s) : La créativité et l'expression de soi

Mardi 13h30 : Les relations amoureuses item
Mardi 13h30 : Les relations amoureuses
Gratuit

Atelier 3 de 4

Thématique Les émotions

Venez explorer de façon créative les émotions en contexte relationnel (la peur de l'abandon, la colère, l'amour)

Compétence(s) travaillé(s) : Améliorer les relations


Mardi 18h30 : Café Causerie item
Mardi 18h30 : Café Causerie
Gratuit

Nous mettons en place cet espace d’échange, de partage et d’entraide sans tabous et dans le respect, devant un bon breuvage! PS: tu peux aussi te tenir les mains occupées en faisant du Diamonds painting ou du tricot tout en jasant. *S'il fait beau nous serons à l'extérieur.

Compétence(s) travaillé(s) : L'écoute et la communication

Mercredi 13h30 : Perle maison item
Mercredi 13h30 : Perle maison
Payez ce que vous pouvez

Laisse parler ta créativité : viens fabriquer tes propres perles et créer des bijoux uniques.

Compétence(s) travaillé(s) : La patience et la créativité

Mercredi 18h30 : Yoga item
Mercredi 18h30 : Yoga
Gratuit

Un atelier yoga guidé en vidéo pour apaiser ton corps et tes émotions.Le yoga, c’est plus qu’un étirement : c’est un outil puissant pour apaiser tes émotions.

Compétence(s) travaillé(s) : La pleine conscience

liste attente
Gratuit

L’activité que tu veux est complète? Inscris‑toi ici, puis indique le nom de l'activité à l’étape suivante.


S’il y a des annulations, nous irons consulter cette liste d’attente pour inviter les personnes inscrites.

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