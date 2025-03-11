Ateliers/C - Loi 25 : Gestion des données personnelles dans les groupes communautaires

Chaque participant.e doit réserver une place et nous informer dès que possible en cas de désistement. Nous autorisons un maximum de 2 personnes par organisme par atelier pour permettre au plus grand nombre de participer. // Each participant must reserve an individual place and inform us as soon as possible of any cancellations. We allow a maximum of 2 people per organization per workshop, to enable as many people as possible to take part.

Chaque participant.e doit réserver une place et nous informer dès que possible en cas de désistement. Nous autorisons un maximum de 2 personnes par organisme par atelier pour permettre au plus grand nombre de participer. // Each participant must reserve an individual place and inform us as soon as possible of any cancellations. We allow a maximum of 2 people per organization per workshop, to enable as many people as possible to take part.

seeMoreDetailsMobile