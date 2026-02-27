roroma event management Inc

roroma event management Inc

<em>Festival des camions de nourriture de l'Atlantique 2026</em>

377 Killam Dr

Moncton, NB E1C 3T1, Canada

Admission générale anticipée
7,91 $

Économisez avec l'admission anticipée! (À la porte : 10,00 $)

Valable pour une journée. Utilisation le samedi OU le dimanche uniquement.


Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales.

11h00 - 22h00


Merci de soutenir la United Way!

Passe famille journée complète
16,95 $

La passe famille vous fait économiser de l'argent!

Permet une famille de 4 personnes. Les enfants de 12 ans et moins sont GRATUITS!


Passez à la zone famille!


Utilisez ce billet le samedi OU le dimanche uniquement.


Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales.

11h00 - 22h00


Merci de soutenir la United Way!

Passe weekend 2 jours
13,56 $

Tellement d'options alimentaires, si peu de temps.

Venez et allez les deux jours et revisitez vos favoris ou essayez quelque chose de nouveau. Évitez de cuisiner et commandez pour le week-end. Venez les deux jours et ÉCONOMISEZ!

Utilisez ce billet le samedi ET le dimanche .


Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales.

11h00 - 22h00


Merci de soutenir la United Way!

Pass VIP FILE D'ATTENTE RAPIDE
16,95 $
  • Entrée dédiée FILE D'ATTENTE RAPIDE. Évitez la file d'attente de l'admission générale. Aucune attente pour entrer!
  • Réduction VIP de 10% chez certains VENDEURS!
  • Un carte VIP Scratch & Win pour des prix comme des réductions, des boissons, des friandises, des plats principaux, des échantillons alimentaires, des articles promotionnels et plus encore!
  • Automatiquement inscrit au tirage VIP de 200,00 $
  • Doublez vos billets 50/50 achetés. Deux fois plus de billets!
  • Tente VIP dédiée pour des sièges ombragés
  • Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales. 11h00 - 22h00

*** Bon pour une journée seulement. Samedi OU Dimanche***


Merci de soutenir la United Way!


