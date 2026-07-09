In the foreground, a QR code and ticket information are displayed, while the background features stylized illustrations of people interacting, meditating, and a dog, all under a banner announcing an event presented by Via-Travail Inc.
Via-Travail inc. (CRC Maison Essor et Opex'82)

Organisé par

Via-Travail inc. (CRC Maison Essor et Opex'82)

À propos de cet événement

Au coeur de la réhabilitation sociale

9155 Rue St-Hubert

Montréal, QC H2M 1Y7, Canada

Trier par catégorie

Kiosque - Partenaire (prévente)
200 $
Disponible jusqu'au 31 août

Profitez d'un kiosque promotionnel disponible tout au long de l'événement. Entrée pour 2 personnes représentant l'organisme.

Kiosque - Partenaire
250 $

Profitez d'un kiosque promotionnel disponible tout au long de l'événement. Entrée pour 2 personnes représentant l'organisme.

Entrée générale
35 $
Étudiant
25 $
Billet Employé – Corporation Via-Travail (Gratuit)
Gratuit

Billet réservé aux employés de la Corporation Via-Travail inc.


Ce billet gratuit vous permet de vivre l'expérience complète de votre événement « Au cœur de la réhabilitation sociale ».


Vous aurez l'occasion de découvrir les kiosques de nos partenaires, de participer à une expérience immersive de yoga thérapeutique accompagnée de témoignages inspirants, ainsi que de prendre part à l'activité de réseautage qui clôturera la journée.


Bien que ce billet soit offert gratuitement aux employés, l'inscription est requise afin de nous permettre de planifier adéquatement l'événement (places, matériel et logistique).


Au moment de votre inscription, vous pourrez également nous indiquer si vous souhaitez vous impliquer comme bénévole lors de l'événement. Toute contribution sera grandement appréciée!


Nous espérons vous compter parmi nous pour faire rayonner la mission de la Corporation Via-Travail et contribuer ensemble à sensibiliser la communauté à l'importance de la réhabilitation sociale.

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