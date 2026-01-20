Encan - 15e tournoi de golf annuel des Hôpitaux Shriners Canada

À propos de cet événement
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Enchère de départ
Vivez toute l’intensité du hockey de la LNH en direct du Centre Bell avec quatre sièges premium situés à la section 112, rangée FF, sièges 12 à 15, offrant une vue exceptionnelle sur l’action. Une fois l’horaire des Canadiens dévoilé, l’enchérisseur gagnant pourra choisir parmi trois dates de match. Une occasion exceptionnelle de profiter d’une soirée mémorable entre amis, en famille, avec des collègues ou des clients.
Enchère de départ
Profitez d’une journée exceptionnelle sur les verts avec un quatuor au Club de golf Beaconsfield. Ce parcours légendaire conçu par Stanley Thompson est considéré comme l’une des meilleures expériences de golf compétitif au Canada. Comprend deux voiturettes et promet une sortie mémorable entre amis, en famille ou avec des collègues.
Enchère de départ
Jouez sur l’un des parcours les plus réputés du Québec et vivez une expérience golfique de premier ordre avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Ce certificat comprend une ronde de golf pour jusqu’à quatre joueurs, incluant la location de voiturettes électriques.
Valide du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés) durant la saison 2026 et expire le 30 juin 2027.
Enchère de départ
Évadez-vous dans les Laurentides grâce à ce forfait de pêche tout inclus de 2 nuits pour quatre personnes au Pavillon Beauregard. L’expérience comprend l’hébergement en chalet, les repas, le transport vers les sites de pêche, la location de moteur, l’essence, les vers à pêche ainsi que le nettoyage des poissons. Une aventure en plein air idéale pour les familles, les amis ou les passionnés de pêche.
Valide pour la saison de pêche 2027; réservation requise.
Valeur de plus de 5000$
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade raffinée au magnifique Château Vaudreuil. Ce forfait comprend une nuitée dans une superbe suite pour deux personnes, le déjeuner au restaurant Villa Elina, l'accès à la piscine intérieure ainsi qu'au centre de conditionnement physique. Une expérience parfaite pour une escapade romantique ou une fin de semaine de détente.
Enchère de départ
Affichez votre passion pour l’art avec Sundancers 2 (2025) de Peter W. Hart. Cette impressionnante œuvre originale de 24 po x 48 po met en scène de vibrantes fleurs jaunes en mouvement, insufflant énergie, chaleur et élégance contemporaine à tout espace. Une création récente de grand format qui saura transformer une pièce et susciter les conversations.
Enchère de départ
Faites forte impression avec New Earth (2021), une remarquable œuvre originale de 41 po x 56.5 po réalisée par Katja van den Bogaert. Par son format imposant et sa présence visuelle saisissante, cette création contemporaine est conçue pour transformer un espace de vie, un bureau ou un mur de galerie. Une occasion exceptionnelle d’acquérir une œuvre d’envergure d’une artiste néerlandaise de talent.
Valeur de 7200$ US
Enchère de départ
Prenez le départ avec style grâce à ce sac de golf Srixon haut de gamme. Conçu pour allier performance et fonctionnalité, il offre du rangement et une qualité appréciée des golfeurs de partout dans le monde.
Enchère de départ
Profitez d’une agréable journée sur le terrain avec un quatuor au Parcours du Vieux Village. Ce forfait comprend une ronde de golf pour quatre joueurs ainsi que la location d’une voiturette, tout ce qu’il faut pour une journée relaxante et conviviale sur les verts.
Que vous soyez un golfeur d’expérience ou simplement à la recherche d’une belle occasion de profiter du plein air, cette expérience est idéale pour créer des souvenirs mémorables entre amis, en famille ou avec des collègues, tout en soutenant une excellente cause.
Enchère de départ
Possédez un morceau de l’histoire sportive canadienne grâce à cette paire de drapeaux de golf autographiés par Mike Weir, champion du Masters. Des pièces de collection uniques pour tout amateur de golf.
Enchère de départ
Possédez un morceau de l’histoire sportive canadienne grâce à cette paire de drapeaux de golf autographiés par Mike Weir, champion du Masters. Des pièces de collection uniques pour tout amateur de golf.
Enchère de départ
Possédez un morceau de l’histoire du hockey canadien avec ce chandail officiel des Calgary Hitmen, autographié par l’équipe. Évoluant dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), les Hitmen sont reconnus pour former des joueurs d’élite et offrir un hockey spectaculaire. Un objet de collection unique pour les amateurs de hockey et de souvenirs sportifs.
Enchère de départ
Rehaussez votre style avec cette authentique montre Gucci pour femme, véritable symbole intemporel d’élégance et de raffinement. Parfaite au quotidien comme pour les grandes occasions, cette pièce emblématique apporte une touche instantanée de sophistication à toute tenue.
Enchère de départ
Découvrez deux single malts écossais emblématiques réunis dans un même lot : The Arran 10 ans et Talisker 10 ans. Le Arran séduit par son équilibre remarquable et ses notes de miel, de fruits et d’épices, tandis que le Talisker, élaboré sur l’île de Skye, révèle le caractère maritime qui a fait sa renommée, avec ses notes fumées, poivrées et salines distinctives. Ensemble, ils offrent un véritable voyage de dégustation à travers deux grandes régions du whisky écossais.
Valeur de 204.50$
Enchère de départ
Profitez d’une expérience gastronomique remarquable au restaurant Pangea grâce à ce généreux certificat-cadeau de 500 $. Réputé pour sa cuisine raffinée et son ambiance chaleureuse, Pangea est l’endroit idéal pour partager un repas mémorable.
Enchère de départ
Offrez-vous une soirée mémorable au réputé Rib N Reef Steakhouse grâce à ce certificat-cadeau de 250 $. Réputé pour ses steaks de qualité supérieure, ses fruits de mer frais et son service impeccable, ce classique montréalais promet une expérience gastronomique exceptionnelle.
Enchère de départ
Profitez d’une dégustation guidée pour quatre adultes chez Légende Vivante. Découvrez des vins d’exception dans un cadre accueillant tout en explorant les histoires et traditions derrière chaque sélection. Les familles peuvent amener leurs enfants, ce qui en fait une sortie unique à partager.
Valeur de 100$
Enchère de départ
Savourez les créations chocolatées artisanales de Cacao Boys grâce à ce certificat-cadeau de 250 $. Un véritable plaisir pour les amateurs de chocolat et une excellente idée-cadeau.
Enchère de départ
Vivez la magie de la faune canadienne grâce à deux billets adultes et deux billets enfants pour le Parc Oméga. Une occasion parfaite de découvrir la nature, d’observer les animaux de près et de créer des souvenirs inoubliables en famille.
Enchère de départ
Découvrez des expositions fascinantes, des spécimens impressionnants et des expériences interactives grâce à cette admission pour quatre personnes au Musée canadien de la nature à Ottawa. Une sortie éducative et divertissante pour toute la famille.
Valeur de 104$
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