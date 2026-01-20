Encan - 15e tournoi de golf annuel des Hôpitaux Shriners Canada

Jouez sur l’un des parcours les plus réputés du Québec et vivez une expérience golfique de premier ordre avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Ce certificat comprend une ronde de golf pour jusqu’à quatre joueurs, incluant la location de voiturettes électriques.





Valide du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés) durant la saison 2026 et expire le 30 juin 2027.