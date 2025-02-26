Audition Musique Gospelvie 2025

Tu chantes ? Tu joues d'un instrument ? Ce message est pour toi ! L’équipe musique GV recherche des musiciens et chanteurs passionnés, prêts à élever une mélodie d’adoration puissante pour Dieu. Que ce soit dans le groupe band louange ou la chorale, si tu ressens cet appel, nous t’invitons à passer une audition.

