Auditions 2025

Audition de 7 minutes.





SVP arriver 5 minutes d'avance pour être prêt.e à chanter une courte chanson de votre choix, avec ou sans accompagnement musical.





L'objectif est de démontrer la justesse de la voix et votre musicalité. Si vous choisissez d'être accompagné, SVP apporter votre propre dispositif (haut parleur, etc) pour être prêt.e à chanter dès votre arrivée.





Le chef de choeur pourrait également vous demander de faire quelques gammes pour mieux juger de votre capacité tonale et placer votre voix dans le bon pupitre.