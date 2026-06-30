AUT 2026 - Formation - Initiation à la lithographie sur pierre par Talija Anctil Corso

Les prix sont taxes incluses.



En cas d'annulation de la part du participant :



100% du montant sera remboursé jusqu’au 10 septembre 2026.



50% du montant sera remboursé jusqu'au 17 septembre 2026, aucun remboursement ne sera fait après cette date.



La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.