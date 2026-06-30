Hands roll a brayer over a carved block on a workbench, with shelves of supplies visible in the background.

Organisé par

Engramme

À propos de cet événement

AUT 2026 - Formation - Initiation à la lithographie sur pierre par Talija Anctil Corso

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1R 1A6, Canada

Membre
454 $

4 restants

Les prix sont taxes incluses.

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 10 septembre 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 17 septembre 2026, aucun remboursement ne sera fait après cette date.

La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

Non-Membre
512 $

4 restants

Les prix sont taxes incluses.

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 10 septembre 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 17 septembre 2026, aucun remboursement ne sera fait après cette date.

La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!