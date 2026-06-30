A wooden block with carved moths sits above a sheet of paper displaying colorful prints of moths, all framed by wooden supports.

Organisé par

Engramme

À propos de cet événement

AUT 2026 - Formation - Introduction à la gravure sur bois en réduction par Maya Cardin

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1R 1A6, Canada

Membre
345 $

6 restants

Les prix sont taxes incluses.

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 23 octobre 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 30 octobre 2026, aucun remboursement ne sera fait après cette date.

La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

Non-membre
385 $

6 restants

Les prix sont taxes incluses.

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 23 octobre 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 30 octobre 2026, aucun remboursement ne sera fait après cette date.

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