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À propos de cet événement

Autobahn Vol IV

1345 Rue de Bellechasse

Montréal, QC H2G 1N8, Canada

Spécial lancement
14 $

tu l’as fait, je t’aime et tu m’aimes xxx 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


avant 23 h
20 $

notre type de danseur·euse préféré·e — traitement princesse garanti, promis

Admission générale 1
24 $

paysan·ne no 1 — on te promet un bisou à l’entrée (˶ ˘ ³˘)ˆᵕ ˆ˶)

Admission générale 2
28 $

paysan·ne no 2 — tu reçois 2 bisous !! (˶ ˘ ³˘)ˆᵕ ˆ˶) (˶ ˘ ³˘)ˆᵕ ˆ˶)

Dernière chance
34 $

on sait. tu le savais. oui, tu connaissais l’événement et oui, tu as procrastiné, et oui, maintenant c’est plus cher

PWYC (pas de billets ici)
808 $
on a vraiment fait de notre mieux pour garder les billets à prix raisonnable. si tu traverses une période financière difficile, n’hésite pas à contacter Autobahn — on va trouver une solution.

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