Autobahn Vol IV

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À propos de cet événement
tu l’as fait, je t’aime et tu m’aimes xxx 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
notre type de danseur·euse préféré·e — traitement princesse garanti, promis
paysan·ne no 1 — on te promet un bisou à l’entrée (˶ ˘ ³˘)ˆᵕ ˆ˶)
paysan·ne no 2 — tu reçois 2 bisous !! (˶ ˘ ³˘)ˆᵕ ˆ˶) (˶ ˘ ³˘)ˆᵕ ˆ˶)
on sait. tu le savais. oui, tu connaissais l’événement et oui, tu as procrastiné, et oui, maintenant c’est plus cher
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