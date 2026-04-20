Autocollants

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Autocollant ''Le temps peut devenir flou...Soyons compréhensifs''
Autocollant ''Parfois on se sent perdu... Guidons avec patience''
Autocollant ''Les souvenirs se mélangent... Comprendre, c'est déjà aider''
Autocollant ''Oups... Où sont mes clés? Ça peut arriver''
Autocollant ''Se sentir perdu, même chez soi... Soyons doux et patients''
Autocollant ''Les mots se perdent... Restons à l'écoute''
Autocollant ''Parfois, c'est tout brumeux... Soyons patients et bienveillants''
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