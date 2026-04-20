Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent

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Autocollants

Le temps item
Le temps
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Autocollant ''Le temps peut devenir flou...Soyons compréhensifs''

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Boussole item
Boussole
5 $

Autocollant ''Parfois on se sent perdu... Guidons avec patience''

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Les souvenirs item
Les souvenirs
5 $

Autocollant ''Les souvenirs se mélangent... Comprendre, c'est déjà aider''

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Oups! item
Oups!
5 $

Autocollant ''Oups... Où sont mes clés? Ça peut arriver''

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Maison item
Maison
5 $

Autocollant ''Se sentir perdu, même chez soi... Soyons doux et patients''

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Les mots item
Les mots
5 $

Autocollant ''Les mots se perdent... Restons à l'écoute''

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Brume item
Brume
5 $

Autocollant ''Parfois, c'est tout brumeux... Soyons patients et bienveillants''

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