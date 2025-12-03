Autonomie en escalade de glace

Le 10 janvier.

Une journée de cours pour apprendre la gestuelle en escalade de glace, l'équipement utilisé, la confection de relais sur arbre et vis, les lunules, etc.





Taxes incluses dans le prix.

TPS (5%) et TVQ (9.975%)

108,72 $ + 5,43 $ (TPS) + 10,85 $ (TVQ) = 125 $



