Autonomie en escalade de glace

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À propos de cet événement
6 restants
Le 10 janvier.
Une journée de cours pour apprendre la gestuelle en escalade de glace, l'équipement utilisé, la confection de relais sur arbre et vis, les lunules, etc.
Taxes incluses dans le prix.
TPS (5%) et TVQ (9.975%)
108,72 $ + 5,43 $ (TPS) + 10,85 $ (TVQ) = 125 $
6 restants
Le 10 et le 11 janvier. Deux jours de cours pour apprendre tous les rudiments pour grimper à l'extérieur (rappel, relais, auto-sauvetage), y compris les notions propres à l'escalade de glace.
Taxes incluses dans le prix.
TPS (5%) et TVQ (9.975%)
217,44 $+ 10,87 $ (TPS) + 21,69 $ (TVQ) = 250 $
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