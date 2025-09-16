AVANCE_VOLLEY_INTERIEUR_16+

AUTOMNE - AVANCE - 16 ans ET +
CA$396.66
  • À qui s’adresse le cours :
  • Filles jouant à l’école : D1, D2 ou D3
  • Filles jouant dans des équipes civiles ou clubs

Détails pratiques :

  • Horaire : Dimanches, 13h45 à 15h
  • Durée : 1h15 par séance, du 19 octobre au 14 décembre (9 semaines)
  • Lieu : École secondaire Louis-Dupire, Montréal (6200 Pierre-de Coubertin Ave, Montreal, Quebec H1N 1S4)
  • 6 participants maximum
  • Tarif : 325$ + taxes

common:zeffyTipDisclaimerTicketing