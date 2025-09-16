Sandbox Volleyball
AVANCE_VOLLEY_INTERIEUR_16+
AUTOMNE - AVANCE - 16 ans ET +
CA$396.66
À qui s’adresse le cours :
Filles jouant à l’école : D1, D2 ou D3
Filles jouant dans des équipes civiles ou clubs
Détails pratiques :
Horaire
: Dimanches, 13h45 à 15h
Durée
: 1h15 par séance, du 19 octobre au 14 décembre (9 semaines)
Lieu
: École secondaire Louis-Dupire, Montréal (6200 Pierre-de Coubertin Ave, Montreal, Quebec H1N 1S4)
6 participants maximum
Tarif
: 325$ + taxes
