Fondation Pointe-à-Callière

Organisé par

Fondation Pointe-à-Callière

À propos de cet événement

AVANT-PREMIÈRE | SHERLOCK HOLMES, MENEZ L'ENQUÊTE

165 Pl. d'Youville

Montréal, QC H2Y 2B2, Canada

15 h 00 - Visite libre
Gratuit

Accès en visite libre à l'exposition Sherlock Holmes à partir de 15 h 00.

15 h 30 - Visite libre
Gratuit

Accès en visite libre à l'exposition Sherlock Holmes à partir de 15 h 30.

16 h 00 - Visite libre
Gratuit

Accès en visite libre à l'exposition Sherlock Holmes à partir de 16 h 00.

16 h 30 - Visite libre
Gratuit

Accès en visite libre à l'exposition Sherlock Holmes à partir de 16 h 30.

17 h 00 - Visite libre
Gratuit

Accès en visite libre à l'exposition Sherlock Holmes à partir de 17 h 00.

17 h 30 - Visite libre
Gratuit

Accès en visite libre à l'exposition Sherlock Holmes à partir de 17 h 30.

18 h 00 - Visite libre
Gratuit

Accès en visite libre à l'exposition Sherlock Holmes à partir de 18 h 00.

Ajouter un don pour Fondation Pointe-à-Callière

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!