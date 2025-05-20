Avec Coeur & Plaisir - Entente Partenaire 2025

Logo grande taille dans la présentation de la soirée et sur les bannières. Logo sur site Internet des Répits de Gaby. Mention sur la page Facebook des Répits de Gaby. Mention durant la soirée par l'animateur.

