Avec Coeur & Plaisir - Entente Partenaire 2025

Logo grande taille dans la présentation de la soirée et sur les bannières. Logo sur site Internet des Répits de Gaby. Mention sur la page Facebook des Répits de Gaby. Mention durant la soirée par l'animateur.
Partenaire Argent
1 000 $
Logo taille moyenne dans la présentation de la soirée et sur les bannières. Logo sur site Internet des Répits de Gaby. Mention sur la page Facebook des Répits de Gaby.
Partenaire Bronze
500 $
Logo petite taille dans la présentation de la soirée et sur les bannières. Logo sur site Internet des Répits de Gaby
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!