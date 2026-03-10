Avril 2026

À propos de cet événement
Viens t’amuser avec nous lors d’un rallye de Pâques dans Saint-Étienne ! Chocolats et friandises t’y attendent !
Nous allons animer un atelier de perles fluorescentes (blacklight) lors de la chasse aux cocos de Saint-Étienne.
Viens découvrir le centre d’amusement Obstak à Québec ! Un endroit parfait pour te dépenser et apprendre des techniques de parkour. L’activité est gratuite grâce au soutien financier de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. 🤸♂️
Nous cuisinons des repas pour remettre au Service d'Entraide de Saint-Étienne.
Viens démystifier les fausses croyances entourant le vapotage et son lien avec la réduction de l’anxiété.
Découvre également l’importance de demander de l’aide, pour toi-même ou pour les autres.
Viens participer à notre tournoi de jeux vidéo ! 🎮
Viens découvrir les étapes de la préparation d’une crème glacée maison! Nous profiterons ensuite de l’extérieur. 🍦☀️
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes de Lévis afin de cuisiner des repas pour les frigos partagés et les services d'entraide. Nous cuisinerons à la Maison des jeunes de Saint-Jean.
Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Il doit également avoir des souliers d'intérieur.
Le jeune a aussi une portion des plats cuisinés et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai.
Participe à notre atelier pour découvrir les bienfaits d’un curriculum vitæ et apprendre à en créer un qui te met en valeur. ✨ 13 ans et plus
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!