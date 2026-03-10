Maison des jeunes l'Aigle

Organisé par

Maison des jeunes l'Aigle

À propos de cet événement

Avril 2026

Rallye de Pâques - 2 avril, 18 h
Gratuit

Viens t’amuser avec nous lors d’un rallye de Pâques dans Saint-Étienne ! Chocolats et friandises t’y attendent !

Implication communautaire pour Pâques- 4 avril, 9h
Gratuit

Nous allons animer un atelier de perles fluorescentes (blacklight) lors de la chasse aux cocos de Saint-Étienne.

Obstak - 10 avril, 18 h
Gratuit

Viens découvrir le centre d’amusement Obstak à Québec ! Un endroit parfait pour te dépenser et apprendre des techniques de parkour. L’activité est gratuite grâce au soutien financier de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. 🤸‍♂️

Mini cuisine - 15 avril, 18 h 30
Gratuit

Nous cuisinons des repas pour remettre au Service d'Entraide de Saint-Étienne.

Atelier vapotage - 16 avril, 18 h 30
Gratuit

Viens démystifier les fausses croyances entourant le vapotage et son lien avec la réduction de l’anxiété.
Découvre également l’importance de demander de l’aide, pour toi-même ou pour les autres.

Tournoi de jeux vidéo - 20 avril, 18 h 30
Gratuit

Viens participer à notre tournoi de jeux vidéo ! 🎮

Crème glacée maison - 22 avril, 18 h 30
Gratuit

Viens découvrir les étapes de la préparation d’une crème glacée maison! Nous profiterons ensuite de l’extérieur. 🍦☀️

Ados aux fourneaux - 24 avril, 11 h 30
Gratuit

Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes de Lévis afin de cuisiner des repas pour les frigos partagés et les services d'entraide. Nous cuisinerons à la Maison des jeunes de Saint-Jean.

Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Il doit également avoir des souliers d'intérieur.


Le jeune a aussi une portion des plats cuisinés et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai.

Atelier avec Trajectoire emploi - 29 avril, 18 h 30
Gratuit

Participe à notre atelier pour découvrir les bienfaits d’un curriculum vitæ et apprendre à en créer un qui te met en valeur. ✨ 13 ans et plus

Ajouter un don pour Maison des jeunes l'Aigle

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!