Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

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Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

À propos de cet événement

Avril 2026

D&D – 31 mars, 14 et 28 avril @18h30-20h30 SORB item
D&D – 31 mars, 14 et 28 avril @18h30-20h30 SORB
Gratuit

On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

Soirée Coco-Choco - 3 avril @18h-22h ÉRAB item
Soirée Coco-Choco - 3 avril @18h-22h ÉRAB
Gratuit

Belle soirée pour célébrer Pâques avec une fondue au chocolat et plusieurs jeux, dont celui des missions secrètes ^^ Je ne vous en dis pas plus... c'est un secret ;)

LIFTS SORB: Soirée coco-choco - 3 avril @17h45-22h15 item
LIFTS SORB: Soirée coco-choco - 3 avril @17h45-22h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Comité Glow-Up – 8 avril @18h-21h ÉRAB item
Comité Glow-Up – 8 avril @18h-21h ÉRAB
Gratuit

Comité en charge de décorer et mieux aménager leur maison des jeunes.


"We're glowing up, up, up, it's our building.
You know together we're glowing."

LIFTS SORB: Comité Glow-Up – 8 avril @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: Comité Glow-Up – 8 avril @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Touski Cuisine – 9 avril @18h-21h ÉRAB item
Touski Cuisine – 9 avril @18h-21h ÉRAB
Gratuit

On cuisine TOUSKI reste dans notre garde-manger. Bien, pas tout, tout, mais on apprend à être ingénieux avec ce qu'on a!

LIFTS SORB: Touski Cuisine – 9 avril @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: Touski Cuisine – 9 avril @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

ISaute – 10 avril @18h-21h30 item
ISaute – 10 avril @18h-21h30
22,50 $

Nous allons faire 2h de trampoline (19h à 21h). Comme toujours, il faut avoir signé la décharge et avoir des bas ISaute (qui peuvent aussi être achetés sur place aux coût de 3.99$ +tx).


Voici le lien pour la décharge à signer :
https://waiver2.roller.app/iSauteQuebecCity/home

Comité jeunes – 15 avril @18h30-19h30 SORB item
Comité jeunes – 15 avril @18h30-19h30 SORB
Gratuit

Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.

LIFTS ÉRAB: comité jeunes - 15 avril @17h45-21h15 item
LIFTS ÉRAB: comité jeunes - 15 avril @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Friperies – 17 avril @17h30-21h30 item
Friperies – 17 avril @17h30-21h30
Gratuit

Venez chiner des objets d'occasions, anciens ou rares dans les friperies que seul notre équipe connait.

Visite de Résidences - 19 avril @8h30-12h item
Visite de Résidences - 19 avril @8h30-12h
Gratuit

Nous allons animer des jeux pendant une heure et demie pour des personnes âgées de St-Nicolas.

Cuisine collective – 22 avril @17h30-21h15 ÉRAB item
Cuisine collective – 22 avril @17h30-21h15 ÉRAB
Gratuit

Au menu ce mois-ci : Surprise !!!

LIFTS SORB: cuisine collective - 22 avril @17h15-21h30 item
LIFTS SORB: cuisine collective - 22 avril @17h15-21h30
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Jasons Justin Peu – 23 avril @19h30-21h ÉRAB item
Jasons Justin Peu – 23 avril @19h30-21h ÉRAB
Gratuit

Soirée discussion sans réserve ou tabou.

LIFTS SORB: Jasons Justin Peu - 23 avril @17h45 -21h15 item
LIFTS SORB: Jasons Justin Peu - 23 avril @17h45 -21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Ados aux Fourneaux – 24 avril @11h30-16h30 item
Ados aux Fourneaux – 24 avril @11h30-16h30
Gratuit

Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!

Gym à l’Aubier - 24 avril @18h30-21h30 item
Gym à l’Aubier - 24 avril @18h30-21h30
Gratuit

Nous allons au gym à l'Aubier avec la MDJ la Ruche.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!