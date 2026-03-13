Avril 2026

Nous allons faire 2h de trampoline (19h à 21h). Comme toujours, il faut avoir signé la décharge et avoir des bas ISaute (qui peuvent aussi être achetés sur place aux coût de 3.99$ +tx).



Voici le lien pour la décharge à signer :

https://waiver2.roller.app/iSauteQuebecCity/home