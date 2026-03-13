Avril 2026

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À propos de cet événement
On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
Belle soirée pour célébrer Pâques avec une fondue au chocolat et plusieurs jeux, dont celui des missions secrètes ^^ Je ne vous en dis pas plus... c'est un secret ;)
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Comité en charge de décorer et mieux aménager leur maison des jeunes.
"We're glowing up, up, up, it's our building.
You know together we're glowing."
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
On cuisine TOUSKI reste dans notre garde-manger. Bien, pas tout, tout, mais on apprend à être ingénieux avec ce qu'on a!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Nous allons faire 2h de trampoline (19h à 21h). Comme toujours, il faut avoir signé la décharge et avoir des bas ISaute (qui peuvent aussi être achetés sur place aux coût de 3.99$ +tx).
Voici le lien pour la décharge à signer :
https://waiver2.roller.app/iSauteQuebecCity/home
Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Venez chiner des objets d'occasions, anciens ou rares dans les friperies que seul notre équipe connait.
Nous allons animer des jeux pendant une heure et demie pour des personnes âgées de St-Nicolas.
Au menu ce mois-ci : Surprise !!!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Soirée discussion sans réserve ou tabou.
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!
Nous allons au gym à l'Aubier avec la MDJ la Ruche.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!