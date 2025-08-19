église le Sentier - Vente

église le Sentier - Vente

Awana Le Sentier - paiement d'inscription 2025-2026

1 enfant
65 $

Pas d'expiration

Inclus un cahier, un chandail ou veste au 2-3 ans, les collations sporadiques et les récompenses pendant et en fin d'année.

2 enfants
130 $

Pas d'expiration

Inclus un cahier, un chandail ou veste au 2-3 ans, les collations sporadiques et les récompenses pendant et en fin d'année.

3 enfants et plus
175 $

Pas d'expiration

Inclus un cahier, un chandail ou veste au 2-3 ans, les collations sporadiques et les récompenses pendant et en fin d'année.

