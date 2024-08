Lancement de Toyah

Cher(e) ami (e),

Nous sommes ravis de vous inviter au lancement officiel de la compagnie Mère fille inc, qui a sa marque Toyah de jus organiques et Toyah de liqueurs, le 22 juin 2024 dans un 5h à 7h. L'événement se tiendra au 3737 Boulevard Crémazie E, Montréal, QC H1Z 2K4, situé au cœur de Montréal.

Venez découvrir une expérience gustative unique alors que nous dévoilons notre gamme exclusive de jus pressés à froid, élaborés avec les meilleurs fruits biologiques soigneusement sélectionnés. De plus, plongez dans l'univers enivrant de nos liqueurs artisanales, conçues pour éveiller vos papilles et ravir vos sens, pour couronner le tour vous aller déguster des petits bouchés exquis.

Au cours de cette soirée spéciale, vous aurez l'occasion de rencontrer notre équipe passionnée, de déguster nos produits de qualité supérieure et de vous immerger dans l'ambiance conviviale et raffinée de notre événement de lancement, et sans oublier qu'il y aura des prix à gagner.

Veuillez confirmer votre présence avant le 20 juin 2024 en achetant vos billets car les places sont limitées en répondant à ce courriel ou en contactant par e-mail : [email protected] au tel: 438-820-2424 Nous espérons sincèrement que vous pourrez vous joindre à nous pour célébrer ce moment mémorable.

Dans l'attente de vous accueillir personnellement,

Cordialement,

L'équipe de Mère fille inc