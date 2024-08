Voici le toute première vague de produits promotionnel du GN Phoenix pour la saison 2024





Le linge est unisexe. Il n'est pas fait grand donc prenez une grandeur + grand si vous hésitez :) On apportera le tout au terrain.

vous pourrez récupérer votre commande le vendredi du premier GN le 10 mai entre 18h et 21h et dimanche 12 mai entre 11h et 13h.