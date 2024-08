ANCIEN TEST_Demande d'adhésion

La mission de l’Association est de contribuer à ce que les adultes et enfants doués du Québec puissent s’épanouir, actualiser leur potentiel et contribuer positivement à la société.

C’est grâce aux talents, aux compétences et au temps investi par nos bénévoles que nous pouvons réaliser notre mission. Leur participation nous permet d’organiser des évènements et des formations, de rester à l’affût des développements de la recherche, des connaissances et des meilleures pratiques, et de sensibiliser les Québécoises et Québécois à la douance.

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe dynamique qui contribue de façon significative à la mission de l’AQD, 3 choix s'offrent à vous: