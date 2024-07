L’intelligence artificielle: révolution ou simple outil pour les professionnels?





L’intelligence artificielle (IA) bouleverse le monde de la planification financière et fiscale. Cet évènement vous permettra de découvrir l’état actuel de l’IA dans l’industrie et d’explorer les possibilités et les défis qu’elle représente pour les professionnelles et les professionnels, ainsi que leurs ordres.