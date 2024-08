L’Avenue du Mont-Royal est très heureuse de vous proposer des ateliers d’agriculture urbaine qui se dérouleront aux Jardins Nourriciers.

Ces ateliers gratuits sont organisés par Cultiver Montréal.

Atelier Un jardin à la loupe

Description de l'atelier :

Venez explorer un jardin mellifère à la loupe pour y repérer tous les petits trésors qui en font sa richesse: les diverses plantes, les pollinisateurs, leurs habitats et plus encore! Une excellente occasion d'observer la variété de formes vivantes qui s'y trouvent et leurs caractéristiques. Vous en ressortirez avec l'envie de découvrir encore plus le monde des pollinisateurs et de les observer partout en ville là où il y a des fleurs!





À propos de votre formateur.trice :

Polliflora est une coopérative de solidarité à but non lucratif ayant pour mission l’éducation à l’importance des pollinisateurs, la création d’habitats favorables à la biodiversité et la promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain.

Atelier tout public

Capacité de 20 personnes

L'atelier à lieu le mercredi 16 aout de 17h30 à 18h30

Cet atelier est en collaboration avec Polliflora, coopérative de solidarité

Les Jardins Nourriciers de l'avenue du Mont-Royal se trouvent entre les rues Fabre et Garnier.

Conception et réalisation : ODACE Événements, Cultiver Montréal et ses membres

Collaborateurs : Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises

Les Jardins Nourriciers sont présentés par la Caisse du Plateau Mont-Royal

Une partie des ateliers sont financés par le Gouvernement du Canada