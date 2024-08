Œuvre martiale solidaire Peuple dernier 2024

ASSISTEZ À LA REPRÉSENTATION UNIQUE DE L’OEUVRE MARTIALE SOLIDAIRE « PEUPLE DERNIER » VERSION 2024





Plus de 300 karatékas présenteront l’œuvre martiale solidaire Peuple dernier à la salle Claude-Potvin à Ste-Rose, le dimanche 9 juin 2024 à 13h30!





VISIONNEZ LA BANDE-ANNONCE!





RÉSUMÉ DE L’ŒUVRE MARTIALE SOLIDAIRE PEUPLE DERNIER



« Le XXIème siècle sera écologique ou nous ne serons plus. »

Laurent Fonbaustier



« Nous nous consacrons au futile et délaissons essentiel. Nous devrions être amenés, au cours de notre existence, à grandir en conscience, à nous élever, à nous initier, dans le sens le plus noble qui soit. La conscience suprême de l’humain est d’admirer la vie, d’en prendre soin et d’assurer la pérennité des générations futures. »

Pierre Rabhi





Après avoir rendu sa Terre inhabitable, constatant les ravages qu’elle a causés, la race dominante s’inquiète un court instant…





Ayant beaucoup à faire, le temps lui manquant, ou est-ce plutôt à cause de l’inconfort occasionné par ce constat, la race conquérante retourne rapidement à ses habitudes quand elle apprend une apparente réjouissante nouvelle!





Sept nouvelles planètes aux ressources naturelles abondantes, sans pollution aucune, ayant le potentiel de lui servir de Terres d’accueil auraient été découvertes par les Hautes-instances!





Alors que la ruée vers la nouvelle planète semble être une solution miracle pour la majorité, aux quatre coins du monde, sur chacun des sept continents, un.e Solitaire en choisit autrement se disant que l’exil sur une autre planète ne serait que d’un secours illusoire et temporaire, si l’humanité y agit exactement de la même façon.





Afin de désamorcer le compte à rebours déjà bien entamé, au péril de sa vie, de celle de ses contemporain.e.s, comme celle des futures générations, ces Solitaires s’engageront dans de profondes réflexions afin de mieux comprendre les comportements qui ont conduit l’humanité à provoquer la 6e extinction de masse, incluant possiblement la sienne...





Chaque Solitaire fera la rencontre heureuse qui lui insufflera courage et espoir d’un Peuple premier, qui, comme lui, comme elle, aura refusé de quitter la Terre avec laquelle ils vivent depuis toujours en harmonie et en coopération.





Ce Peuple lui dévoilera, en toute simplicité, des sagesses ancestrales qui lui révèleront des moyens d’aider l’humanité à changer la trajectoire fatale sur laquelle elle s’est engagée et lui donnera des pistes de réflexion et d’actions afin qu’elle ne soit pas, le Peuple dernier…





RÉSUMÉ DES SCÈNES :

I : Plus rien

II : Les Passant.e.s

III : La Part du colibri

IV : Les Dragons de l’inaction I

V : Des Gouttes et des hommes

VI : Le Sage découragé

VII : L’Assemblée des divisé.e.s

VIII : La Nouvelle planète et le Carrousel

IX : Le Choix quotidien

X : Les Autochtones des forêts et le Grand esprit

XI : Les Nomades du Sud et les Chamanes

XII : Les Humano-sceptiques et le divan de l’inconfort

XIII : La Tribu des dunes et le Guérisseur

XIV : Les Celtes de la large rivière et la Druidesse

XV : Les Aborigènes des mers ou l’éveil

XVI : Les Aborigènes des mers et le Sorcier-Devin

XVII : Du Désespoir de la solitude et le Conseil des Sages

XVIII : Les Moines guerriers de l’Aube et la Maître des Moines

XIX : Le Géant endormi aux pays des glaces et les Dragons de l’inaction II





Œuvrer activement au collectif, au Bien commun, au mieux-être citoyen et au mieux vivre et mieux grandir ensemble est au cœur des missions de L’École de l’être et de L’École martiale.





En 2021, grâce à nos plus-que-précieux partenaires intersolidaires et à la vente des billets pour le visionnement de l’œuvre cinématographique solidaire, version adaptée à cause de la pandémie, ce sont 15 000$ qui ont été versés à Karuna-Shechen, un organisme qui œuvre auprès des populations les plus défavorisées du monde en Inde, au Tibet et au Népal.





En 2022, nous avons remis 6 948,33$, soit tous les profits de l'œuvre martiale solidaire L’Autre continent, au fonds de secours pour soutien aux nouveaux arrivants.





En 2023, nous avons amassé 14 979,71$ pour L’École de l’être pour le magnifique projet citoyen de la Maison de la persévérance!





Cette année encore, nous avons décidé de remettre tous les profits de l’œuvre martiale solidaire Peuple dernier, à L’École de l’être pour la Maison de la persévérance, qui a pour mission de regrouper dans un même lieu des organisations complémentaires, au service de toutes les générations, favorisant la persévérance globale (scolaire et sociale) et facilitant la mutualisation des ressources dans les Laurentides. Un lieu visionnaire, avant-gardiste, porteur de sens, inclusif, qui unira sous un même toit des organismes engagés au sein de leur communauté pour la persévérance globale, scolaire et sociale ainsi que des partenaires locaux et régionaux qui aimeraient bénéficier occasionnellement de ce lieu afin d’agir ensemble pour une société et un monde meilleurs!





La remise officielle de ceinture pour tous les karatékas de L’École martiale, témoignage d’une persévérance martiale et globale exceptionnelle, se déroulera tout de suite après l’œuvre martiale solidaire Peuple dernier.





De tout cœur merci d’œuvrer avec nous au sens du collectif en plus de soutenir et d’encourager les karatékas dans leur inspirant parcours martial visant le développement global et la solidarité citoyenne en vous procurant un billet pour l’œuvre martiale solidaire Peuple dernier!





DIMANCHE 9 JUIN 2024 À 13H30

Salle Claude-Potvin

École Curé-Antoine-Labelle

216 Boul. Marc-Aurèle-Fortin

Ste-Rose, Laval

H7L 1Z5