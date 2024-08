Série Culture + posture + impact - la culture organisationnelle : reflet de son ADN

La COVID-19 a bouleversé le quotidien et les programmes de nombreuses organisations. La série Culture + posture + impact propose de nous recentrer sur notre mission et nos forces, réfléchir aux changements que nous avons entrepris et envisager des changements futurs.





La culture organisationnelle : reflet de son ADN



L’impact d’une organisation sur son environnement tient à plusieurs facteurs : la culture organisationnelle en est un important, notamment parce qu’elle est le liant entre le discours et la mise en œuvre à l’interne. Une organisation est animée par des valeurs et des croyances qui influencent les attitudes et les comportements de ses membres. Après un survol des principaux concepts sur le sujet, un atelier pratique permettra d’identifier les clés de son organisation et des moyens pour développer une culture d’innovation.





Les objectifs :

Présenter les éléments constitutifs de la culture organisationnelle

Identifier des moyens pour développer une culture d’innovation au sein de son organisation

Réfléchir à la posture à avoir pour favoriser le changement et l’innovation





Cet atelier interactif est animé par André Fortin, innovateur social en résidence de la Fondation et coordonnateur du Guide pratique sur l'impact.

Vous serez appelé à participer via les plateformes Zoom et MIRO.





Inscrivez-vous maintenant!

Afin de favoriser l'accès au plus grand nombre possible d'organisations, merci de vous coordonner et de n'inscrire qu'une seule personne de votre organisme.





Pour voir les prochains rendez-vous auxquels vous pouvez vous inscrire dès maintenant, consultez notre site internet :





Merci de prendre en note que cette programmation s’adresse uniquement aux personnes oeuvrant au sein d’OBNL, employés, membres du conseil d’administration ou d’autres comités, représentant officiellement l’organisation. Nous ne serons pas en mesure d’accepter les inscriptions d’acteurs de soutien (consultants, travailleurs autonomes, individus). Merci de votre compréhension.