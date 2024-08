Les besoins matériels de la transition énergétique

Le jeudi 6 juin 2024 de 18 h 30 à 20 h 30





Depuis plusieurs années, les annonces et investissements publics et privés associés à la transition énergétique se multiplient. En 2023, 1 800 milliards de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans les technologies bas-carbone (éolien, solaire, batterie, ou encore hydrogène), ce qui constitue un nouveau record et près du double des investissements dédiés aux combustibles fossiles.





Ainsi, d’année en année, le déploiement des énergies renouvelables s’accélère et les véhicules électriques augmentent leurs parts de marché dans la plupart des coins du globe. À tel point que l’Agence internationale de l’énergie envisage un pic de la demande en énergie fossile au cours de la décennie.





Pourtant, des préoccupations émergent en parallèle quant à notre capacité à réussir la transition énergétique et à respecter la carboneutralité d’ici 2050. L’une des principales inquiétudes se concentre sur les métaux, dont la fabrication des technologies bas-carbone est particulièrement dépendante.





Dans ce contexte, des critiques, qui gagnent en popularité, affirment par exemple qu’un manque de disponibilité géologique des métaux compromettrait la transition énergétique, que l’augmentation de leur extraction pour la transition énergétique serait plus dommageable pour le climat que le statu quo fossile, ou encore que la transition énergétique serait tout simplement insoutenable sur le plan matériel.





En se basant sur la littérature scientifique et les analyses d’organisations spécialisées, Alex Bigouret et Pierre Duchaigne, fondateurs du podcast Post Carbone, explorerons dans quelle mesure les métaux constituent ou non un obstacle à l’atteinte de nos objectifs climatiques.









Cet événement est destiné au grand public et aux professionnel·le·s ayant un intérêt pour la transition énergétique.





Cet événement permettra d’échanger sur les métaux et leurs apports à l’atteinte de la carboneutralité.





Cet événement est offert GRATUITEMENT





Merci à Desjardins, partenaire majeur de la MDD.