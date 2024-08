Formation FHQ: saine gouvernance des organismes en culture

Au-delà de la réflexion vers la Saine gouvernance - qu'est-ce qui permettra à votre OSBL d'atteindre la réalisation de sa mission !

Cette session permet de différencier :

- les principaux rôles d’un CA et d’accroître votre connaissance sur les rôles d’un CA et des responsabilités de l'équipe opérationnelle d'un OSBL.



Principaux sujets abordés de la Gouvernance Stratégique®, partir des 3 prémisses et des 18 pratiques reconnues

- L’exploration plus approfondie des 8 rôles du CA et leur mise en action continu

- Les fonctions et les rôles d’une direction générale reconnue

- La simplification d’une démarche efficace de planification stratégique

- L’actualisation des fondements de l’énoncé de mission et de vision

Formateur : Marco Baron, B.A.A, (Saine Gouvernance)









Accès gratuit pour les organismes membres de la FHQ, leur personnel et leurs membres. Merci de préciser votre organisme d'attache.





Nous utilisons Zeffy, une plateforme québécoise de paiement en ligne pour les OBNL. Zeffy est financée sur la base de contributions volontaires, que vous pourrez définir librement.





En poursuivant votre achat, vous consentez à recevoir des communications de la Fédération Histoire Québec. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.